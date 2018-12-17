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Приморье: Администрация президента сдала экзамен и готовится к большой войне
17 декабря 2018, 22:39 • 158 • Политика
Победа Олега Кожемяко однозначно поможет стабилизировать внутриполитическую обстановку в краткосрочной перспективе, однако без значительной модернизации нынешней системы в 2019 году Россию ждут новые политические скандалы
Автор:
Афанасьев Андрей
Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья. Сложный экзамен для Администрации президента, о котором Царьград писал накануне, сдан. Однако многие считают, что это пиррова победа, и повода для радости особенно нет, так как, по большому счету, Кожемяко сражался за пост губернатора не против конкретных оппонентов с альтернативными программами, а против общего протестного фона граждан. Так, в частности, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев:
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