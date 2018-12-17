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Приморье: Администрация президента сдала экзамен и готовится к большой войне

17 декабря 2018, 22:39  •  158 • Политика
Победа Олега Кожемяко однозначно поможет стабилизировать внутриполитическую обстановку в краткосрочной перспективе, однако без значительной модернизации нынешней системы в 2019 году Россию ждут новые политические скандалы
Автор:
Афанасьев Андрей
Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья. Сложный экзамен для Администрации президента, о котором Царьград писал накануне, сдан. Однако многие считают, что это пиррова победа, и повода для радости особенно нет, так как, по большому счету, Кожемяко сражался за пост губернатора не против конкретных оппонентов с альтернативными программами, а против общего протестного фона граждан. Так, в частности, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев:
У Кожемяко не просто не было конкурентов среди физически лиц - эти конкуренты в кавычках, которые были, даже не вели избирательных кампаний. Потому Кожемяко боролся только с протестом. Протестом, который, очевидно, в регионе существует: приморцы помнят, что они избрали другого губернатора, фамилия у него не Кожемяко, а Ищенко. Недопуск Ищенко на выборы, конечно, оставит зарубку в их умах и сердцах. И нужно понять, что Приморье из протестного региона никуда не уходит. Более того, накрыв плотно крышкой приморский протест, завалив регион сотнями обещаний, которые в большинстве своем невозможно выполнить, те, которые связаны в первую очередь с деньгами, через несколько месяцев народ обнаружит продолжение все той же самой ситуации уже при Кожемяко.

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