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Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО

07 апреля 2020, 02:35  •  19 • Политика
Участки по программе «Один гектар» получили почти 80 тыс. человек. Об этом Владимиру Путину доложил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Между тем, как пояснили «Известиям» в Совфеде, чтобы ДФО привлекал больше людей и не сталкивался с оттоком населения, необходимо помимо раздачи земли содействовать развитию инфраструктуры. По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется около 2,3 тыс. проектов, а темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в регионе превышают средние показатели. 6 апреля президент успел провести и несколько телефонных разговоров с лидерами других государств — с премьерами Армении и Израиля он обсудил борьбу с пандемией коронавируса.

С глазу на глаз

Судя по фотографиям, которые были опубликованы на официальном сайте Кремля, президент в условиях распространения COVID-19 полностью не отказался от личных контактов. Поэтому совещание, на котором кроме Юрия Трутнева присутствовал еще и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, прошло традиционно в Кремле, а не в режиме видеоконференции. Более того, на этот раз встреча обошлась без защитных масок, которые в последнее время все чаще стали использовать не только зарубежные, но и отечественные политики. А российский лидер даже обменялся с чиновниками рукопожатиями.
— Давайте начнем с того, как работают созданные нами механизмы и инструменты развития территорий Дальнего Востока, Арктики. Мы понимаем, о чем говорим, ТОРы (территории опережающего социально-экономического развития. — «Известия») и прочее, — начал совещание Владимир Путин.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что сейчас на Дальнем Востоке с господдержкой реализуется 2283 проекта. При этом общий объем уже состоявшихся инвестиций на территории превысил 1,1 трлн рублей.
— В основном это средства инвесторов, на каждый рубль бюджетных вложений приходится 22,5 рубля средств частных инвесторов, — уточнил чиновник. — Темпы роста промышленности в 2019 году — 6%. Надо отметить, что уже пять лет темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в 2–2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации.
Впрочем, власти осознают, что предстоит выполнить еще много задач для того, чтобы конкретные достижения почувствовали на себе обычные граждане. Поэтому особое внимание уделяется социальной сфере. В частности, осуществляется программа «Один гектар»: уже почти 80 тыс. человек получили участки, средний срок предоставления — 34 дня, подчеркнул Юрий Трутнев.
Раздача участков должна сопровождаться активным развитием инфраструктуры, чтобы привлекать больше людей и препятствовать оттоку населения с Дальнего Востока, отметил в беседе с «Известиями» сенатор от Еврейского автономного округа Владимир Джабаров. При этом возможность переезда может быть привлекательна не только для жителей российских регионов, но и для соотечественников, которые, например, проживают в странах ближнего зарубежья.
По мнению парламентария, чрезвычайно важно, что президент уделяет постоянное внимание Дальнему Востоку, так как на этот регион возлагаются большие надежды в целом по развитию всей страны. В частности, эти территории играют серьезную роль с точки зрения сельского хозяйства.
— Это очень благоприятный регион для сельскохозяйственной продукции, и сейчас активно разрабатываются новые проекты совместно с Минсельхозом. С учетом близости такого соседа как Китай надо иметь хорошее сельское хозяйство, чтобы можно было экспортировать значительную часть продукции в КНР, которая в этом заинтересована, — пояснил «Известиям» сенатор.
Между тем, Владимир Путин во время совещания поинтересовался ситуацией в Республике Бурятия и Забайкальском крае, которые президентским указом были в 2018 году включены в состав ДФО. Глава государства напомнил, что в этих регионах созданы ТОРы.
— В первом случае, по Бурятии, запланировано строительство трёх больниц, одного ФАПа, одной школы, 12 спортивных комплексов и площадок и реконструкция 70 объектов. По Забайкалью — строительство 40 ФАПов, две школы, три детских сада, два спорткомплекса, 60 площадок, восемь объектов культуры, реконструкция 136 объектов. Как с финансированием? Как разворачивается работа по этим объектам? — спросил российский лидер.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отметил, что в каждом из регионов уже выполнены работы на сумму 3 млрд рублей. Глава ведомства также доложил президенту о решении вопросов, связанных с конкурсными процедурами. В качестве серьезного достижения Александр Козлов отметил закупку в Улан-Удэ 15 новых вагонов.
— Последний вагон в Улан-Удэ, один, был [приобретён] в 2008-м, и в 1996-м — восемь вагонов. Мы 15 новых только за один год поставили в один город Улан-Удэ, — продолжил он.
Власти, однако, сосредоточены не только на реализации масштабных проектов.
Много внимания обратили на пожелания людей, вплоть до таких вопросов, которых нет ни в национальных проектах, ни в государственных программах, — это строительство простых, элементарных спортивных площадок во дворах. Допустим, в Забайкалье было в рамках этой программы 100 таких площадок построено, — напомнил Александр Козлов. — Много было сделано, отремонтировано объектов социальной инфраструктуры, потому что износ тех зданий, которые сегодня есть, он, конечно, в действительности очень большой.

Льготная Арктика

Отдельно на встрече обсуждалась тема развития Арктики. Так, Юрий Трутнев рассказал президенту о разработке системы преференций в Арктической зоне, которая будет предусматривать налоговые льготы.
— Подготовлен проект закона, он разбит на две части. Первая — это проекты по добыче углеводородного сырья. И вторая часть — это проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия и прочие недобычные проекты. Проект закона прошёл первое чтение, тоже будем продолжать над ним работу, — сообщил Юрий Трутнев.
Вице-премьер уверен, что льготы дадут серьезный толчок развитию Арктической зоны.
Нулевых льгот здесь, как правило, нет, льготы примерно на две трети снижают ставку, но начинаются выплаты с первого года. Мы советовались с компаниями, их это полностью устраивает, потому что срок льгот более растянут. С другой стороны, территории сразу начнут получать налоги, то есть уже будет какая-то прибавка в бюджет за счёт работы новых инвестиционных проектов, — подытожил Юрий Трутнев.
Уже на протяжении 10-15 лет наблюдается стратегическая линия на укрепление роли Арктики в стране, отметил в беседе с «Известиями» профессор МГУ, доктор географических наук Александр Пилясов. По его словам, сейчас очень важно, говоря о предпринимательстве в Арктике, не ограничиваться крупными государственными и частными корпорациями, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Эксперт уверен, что нельзя забывать о том слое предпринимательства Арктики, которое обеспечивает энергетическую и продовольственную безопасность в регионе, а также способствует тому, чтобы жизнь людей стала комфортной.
— Это очень часто на втором плане упоминается. Но это должно быть поднято как стратегическое направление, — заявил он. — Следующая важная задача — определение стратегии постепенного реформирования системы социальных льгот и гарантий, чтобы она была более современной. Это дело давнее, с 90-х годов обозначено, но не доведено до конца.
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Стоит отметить, что в этот же день российский президент провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. Так, борьба с COVID-19 обсуждалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который поблагодарил Владимира Путина за оказываемую Россией помощь. Кроме того, политики затронули и некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие по линии Евразийского экономического союза.
В понедельник Владимир Путин также провел переговоры с израильским лидером Биньямином Нетаньяху. И в этом случае одной из главных тем беседы стали вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

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