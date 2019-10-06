«Пример нарушения международных обязательств»: ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Об инциденте сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, назвавший неприемлемыми такие действия Вашингтона. Дипломаты направили ноту протеста в Госдепартамент США. Сама Юмашева отказалась раскрыть подробности произошедшего. В Госдуме действия ФБР в отношении депутата назвали провокацией и напомнили о недавнем скандале с невыдачей виз российским дипломатам для участия в работе Генассамблеи ООН.

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс». Инцидент произошёл ещё два дня назад, однако известно об этом стало лишь сегодня — о допросе сообщил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

«Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, её попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал её допрашивать в течение часа. Абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», — рассказал дипломат.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», — добавил Антонов.

Посол подчеркнул, что Юмашева — не просто российский гражданин, а политик, в последние годы много сделавший для развития и стабилизации российско-американских отношений.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьева», — отметил посол.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — заключил Антонов.

Сама Юмашева отказалась комментировать произошедшее. По словам парламентария, сложившейся ситуацией занимаются российские дипломаты.

«Я проинформировала посла России Анатолия Антонова о произошедшей ситуации», — рассказала политик в интервью РИА Новости, отказавшись сообщить какие-либо подробности инцидента.

Комментируя ситуацию, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал действия американской стороны очередным примером нарушения международных обязательств. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что депутат получила приглашение участвовать в международном форуме и американское посольство выдало ей визу.

«Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», — заявил Володин.

По его мнению, в Соединённых Штатах есть силы, заинтересованные в обострении отношений с Россией: «Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения».

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал «безобразной» ситуацию с задержанием и допросом Юмашевой, которая «сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями» и прибыла в США с «сугубо гуманитарной миссией».

«Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал инцидент «неслыханной наглости провокацией», проведённой в рамках развязанной США ещё в 2016 году дипломатической войны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал такое поведение американской стороны ожидаемым. По его словам, не стоит рассчитывать на разумное поведение со стороны США и на то, что Вашингтон будет следовать принятым правилам.

«Можно сказать, что никаких правил Вашингтону не писано, и он будет делать всё, что сочтёт нужным. России надо быть к этому готовой и принимать ответные меры», — сказал собеседник RT.

Американские визы для российских дипломатов

«Диалог Форт-Росс» — это российско-американский форум, который впервые состоялся в 2012 году и с тех пор проводится ежегодно. Мероприятие посвящено вопросам сотрудничества двух стран в разных сферах. В форуме участвуют деятели культуры, политики и бизнесмены двух стран. Своим названием конференция обязана русскому поселению в Калифорнии — основанной в 1812 году крепости Росс.

Накануне нового раунда «Диалога Форт-Росс», заседание которого состоится 6 октября, российский посол Анатолий Антонов констатировал, что мероприятие проходит в непростых условиях, связанных с текущим состоянием российско-американских отношений. Вместе с тем он выразил уверенность, что многие рядовые граждане США выступают за налаживание диалога с Россией.

Стоит напомнить, что на днях в российском МИД сообщили, что ряд дипломатов не смогли получить визы для участия в работе «Диалога Форт-Росс». Об этом в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, форум нацелен «на укрепление через общественную дипломатию взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества».

«Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», — сказала Захарова, подчеркнув, что прекращение «порочной практики» невыдачи виз зависит от американской стороны.

В конце сентября ряду российских дипломатов также отказали в выдаче виз для участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда американская сторона объяснила это решение «техническими сложностями».

В Кремле подчеркнули, что сложившаяся ситуация требует жёсткой реакции со стороны как Москвы, так и ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идёт о двусторонних отношениях, речь идёт об обязательствах США», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT провёл параллели между допросом Юмашевой и ситуацией с визами.

«При большом желании это можно было представить как чьё-то головотяпство, но всё начинает приобретать характер рецидива», — сказал парламентарий.

По его словам, в Москве рассчитывали, что США обеспечат все необходимые условия для работы ООН и не будут представлять себя в качестве страны, определяющей правила, однако на деле всё произошло иначе.

«Боюсь, что, когда наши коллеги оказались в этой неприятной ситуации, мы получаем не отдельно взятый эпизод, а систему», — заключил депутат.