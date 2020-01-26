«Пример эффективности взаимодействия»: Минобороны оценило заявление о «перехвате» США российского генерала в Сирии

В Минобороны РФ прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии о «перехвате» американскими военными российского генерала, который направлялся в Манбидж. По его словам, после инцидента «со всем разобрались по военным каналам». Как отметили в оборонном ведомстве РФ, случай, о котором ранее рассказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, можно назвать примером эффективности работы каналов взаимодействия между двумя странами. В то же время в Минобороны констатировали, что «отдельные лица Пентагона» искусственно нагнетают обстановку.

В Минобороны России прокомментировали заявления представителей США о «перехвате» военной колонны РФ в Сирии. Сам инцидент произошёл более года назад.

«В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 23 января, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что соглашение о недопущении конфликтов между американскими и российскими вооружёнными силами действует несколько лет, однако иногда «случались заминки».

«Началось это примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам», — приводит его слова ТАСС.

По словам Джеффри, подобные инциденты неизбежны когда военные разных стран действуют в непосредственной близости друг от друга. Спецпредставитель США подчеркнул, что ни разу ситуации не требовали рассмотрения на уровне руководителей государств.

Как пояснили в Минобороны России, Манбидж в то время находился под тройным контролем: возглавляемой США коалиции, курдских отрядов и сирийских правительственных войск. При этом все инциденты между российскими и американскими военными разрешаются по уже существующим каналам.

«Сегодня в Сирии между вооруженными силами Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения. Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В то же время в российском Минобороны указали, что заявления со стороны ряда представителей Пентагона не способствуют стабилизации ситуации.

«Вместе с тем считаем, что искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу», — говорится в сообщении.

Ситуация в Манбидже

Отметим, что российская военная полиция проводит патрулирование в нескольких провинциях Сирии. В том числе это происходит в соответствии с меморандумом между Россией и Турцией, заключённым 22 октября 2019 года. При этом несколько маршрутов патрулирования затрагивают Манбидж.

Этот город, расположенный вблизи границы с Турцией, был занят отрядами вооружённой оппозиции Сирии в 2012 году. Но уже через два года под свой контроль его взяло «Исламское государство»*.

Оппозиция отбила его лишь в 2016 году при поддержке отрядов курдского ополчения. Поддержку им оказывала возглавляемая США коалиция. Соединённые Штаты также организовали собственную военную базу к северо-западу от города.

Под контроль правительственных войск Манбидж вернулся 15 октября прошлого года. Этому способствовала военная операция Турции «Источник мира» — из-за действий Анкары США приняли решение об уходе из региона, а курды пошли на сделку с Дамаском и передали город законному правительству.

Эскалация в Идлибе

Стоит отметить, что, несмотря на идущий во многих регионах страны процесс возвращения к мирной жизни, точкой напряжения остаётся идлибская зона деэскалации. Как неоднократно отмечали официальные лица РФ и САР, в этом районе сконцентрированы боевики «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

Террористы продолжают организовывать наступления из Идлиба, нападать на мирных жителей и авиабазу Хмеймим. Как отмечали в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС) Минобороны РФ, в последние несколько дней боевики усилили свою активность.

Террористы проводят организованные нападения на позиции правительственных войск, пытаясь их прорвать, однако каждый раз терпят неудачу. Россия и Сирия работают над тем, чтобы вывести из зоны деэскалации мирных граждан.

Всего действует три пропускных пункта, расположенных в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Они были открыты 13 января и за несколько дней через них вышли порядка 1,5 тыс. человек. Однако впоследствии из-за сильного обострения ситуации в зоне деэскалации выход гражданских прекратился.

Как сообщили 25 января в ЦПВС, все пункты пропуска работают в круглосуточном режиме, они оборудованы всем необходимым для оказания медпомощи, а также транспортом, который вывозит людей в безопасные районы.

«Пункты пропуска будут функционировать в круглосуточном режиме. На них оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы», — говорится в сообщении.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.