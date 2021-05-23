«Пример двойных стандартов»: почему глава британского Минобороны назвал Россию «угрозой номер один»

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес заявил, что Россия представляет для Соединённого Королевства «угрозу номер один». По его словам, российские военные корабли якобы проявляют повышенную активность у берегов Британии. По словам экспертов, упрекая Россию за отправку своих кораблей, Уоллес «забыл» о росте военной активности Лондона и НАТО у российских границ. По мнению аналитиков, подобные заявления далеки от истины и преследуют политические интересы Соединённого Королевства.

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес заявил журналистам, что Россия якобы представляет «угрозу номер один» для Великобритании. По его словам, российские подлодки «кружат вдоль всего побережья» Соединённого Королевства, а российские корабли проявляют повышенную активность у берегов Британии.

В интервью The Daily Telegraph Уоллес сказал, что российские корабли «регулярно наведываются» в воды Великобритании и что Москва проводит «ряд операций, намеренно нацеленных на Британию».

По информации британских СМИ, в 2020 году у берегов Соединённого Королевства якобы были замечены по меньшей мере семь российских военных кораблей и одна подлодка, а годом ранее — 26 кораблей и одна подлодка.

Однако Telegraph отмечает, что подтверждённые случаи обнаружения российских кораблей — это редкость.

Бен Уоллес

Reuters

© Justin TALLIS

При этом, по информации издания, с 2013 года Великобритания якобы зафиксировала не менее 150 случаев обнаружения кораблей российских ВМС.

Руководитель оборонного ведомства Великобритании заявил, что в Лондоне якобы «пробовали идти на деэскалацию, пробовали разные методы».

«Но на данный момент, пока Россия не изменит свой подход, довольно трудно понять, в каком направлении нам предстоит двигаться», — заявил Уоллес.

Политика эскалации

Эксперты скептически оценивают заявление главы британского Минобороны о попытках «деэскалации», которые якобы предпринимал Лондон.

«Это обычная риторика британских военных и политиков. Сначала они сами взвинчивают напряжённость, а потом говорят о стремлении к деэскалации. Точно таким же образом действуют и США», — сказал в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Похожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Невозможно всерьёз рассматривать заявления о том, что Великобритания предпринимала попытки деэскалации — в повестке Соединённого Королевства незаметно шагов, направленных на диалог. Поэтому разговоры о том, что Россия должна изменить своё «поведение» и назидательный тон со стороны Лондона, — это не более чем стиль британской внешней политики последних лет», — пояснила эксперт в беседе с RT.

Авианосец HMS Queen Elizabeth

AFP

© Adrian DENNIS

Схожее мнение высказал и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор отметил, что власти Великобритании совершенно «лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России».

Комментируя заявление Уоллеса, он напомнил о расширении НАТО на восток и о приближении вооружённых сил альянса к границам России.

«Это абсолютно лицемерное заявление... На самом же деле враждебными действиями являются их действия», — заявил Цеков в интервью RT.

Действительно, критикуя Россию, власти Великобритании оставляют за собой право действовать далеко от своих рубежей. Как заявил в интервью The Daily Telegraph Бен Уоллес, Великобритания «вернулась» на международную арену в статусе глобальной военной державы, способной проецировать свою силу за тысячи миль от своей территории. По мнению главы британского Минобороны, демонстрацией этого стал новый авианосец королевского флота HMS Queen Elizabeth, который накануне покинул Портсмут и отправился в свой первый дальневосточный рейд.

Вместе с тем Лондон не впервые называет Москву своим противником. Так, летом 2020 года в ответ на запрос парламентария о том, как правительство оценивает безопасность Балтийского и Северного морей в свете сообщений о планах ВМФ РФ принять на вооружение 40 новых кораблей, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что «Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу».

А в октябре 2020 года начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что национальной безопасности страны угрожают противники «из числа авторитарных держав». К ним он отнёс Россию и Китай.

«Наши противники из числа авторитарных держав рассматривают стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой используются невоенные и военные средства без оглядки на какое-либо различие между военным и мирным временем», — сказал генерал, выступая в британском аналитическом центре Policy Exchange.

По его мнению, РФ и КНР якобы полагают, что «уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер».

«Допустимые пределы»

Вместе с тем Соединённое Королевство и НАТО давно наращивают военную активность у российских рубежей.

Так, в октябре 2020 года Черноморский флот ВМФ России вынужден был приступить к отслеживанию действий британского эскадренного миноносца Dragon, который зашёл в акваторию Чёрного моря. В середине мая 2021 года в Чёрное море также зашёл британский патрульный корабль HMS Trent.

При этом Великобритания развернула активность не только на море, но и в воздушном пространстве. В октябре 2020 года истребитель ВКС России Су-27 был поднят на перехват четырёх самолётов британских ВВС, когда те приблизились к российской границе. Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря, об этом тогда сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Корабли Черноморского флота ВМФ России

РИА Новости

© Василий Батанов

Появляются британские военные и у западных рубежей РФ. В январе 2021 года СМИ сообщали, что разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошёл в акваторию Балтийского моря. Официально он считается гидрографическим исследовательским судном, но на его борту размещено вооружение — пушка 20 мм и пулемёты 7,62 мм. Кроме того, HMS Echo оснащён многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных.

Как заявил в апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в условиях роста активности НАТО Москва будет вынуждена принять меры по обеспечению безопасности своей территории.

«Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе», — сказал Патрушев.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщил, что в 2020 году военные корабли НАТО стали находиться в Чёрном море на треть дольше, чем в 2019-м.

«Остаётся высоким количество заходов в Чёрное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом», — сказал Рудской, выступая на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

Эксперты также отмечают непропорциональный рост активности альянса.

«Активность НАТО значительно превышает любую российскую активность. К примеру, количество разведывательных полётов ВВС альянса у границ России увеличилось в разы за последние годы», — считает Алексей Подберёзкин.

Кроме того, как напомнил эксперт, в учениях Североатлантического альянса у границ России регулярно принимают участие британские военные. К примеру, в крупнейших учениях Defender Europe 2021. В манёврах, которые проходят на территории 16 стран, задействованы 28 тыс. военных.

Как отметил в комментарии RT доктор политических наук Андрей Манойло, Великобритания и другие страны НАТО намеренно подменяют понятия, когда речь идёт о военной активности у российских границ.

«Как правило, когда натовские военные появляются у границ РФ, это называется учениями, а действия российских военных именуются агрессией, даже если Россия проводит манёвры на собственной территории», — отметил эксперт.

С этой оценкой согласен и Алексей Подберёзкин.

«Заявление Уоллеса — очередной пример двойных стандартов, которые Лондон использует в отношениях с Россией. Не секрет, что британские корабли и авиация появляются и присутствуют у границ России. Британские моряки не ограничивают себя, когда курсируют в этих районах. Великобритания, как и в целом НАТО, постоянно прощупывает допустимые пределы и реакцию России, придвигаясь к её границам», — пояснил эксперт.

По мнению Киры Годованюк, заявления официального Лондона следует рассматривать в общем контексте международных отношений.

«Для Великобритании заявления о «российской угрозе» стали частью её внешнеполитической повестки. Лондон видит себя в качестве лидера западного мира, который объединяет единомышленников на почве противодействия России. Для Великобритании это очень важный внешнеполитический актив, которым она регулярно пользуется», — подытожила эксперт.