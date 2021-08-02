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Пример Британии не научил: США грозят повторить провокацию эсминца Defender в Крыму

02 августа 2021, 23:25  •  163 • Политика
Американский дипломат Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма. "США продолжит отстаивать право на свободную навигацию", - заявил он.
США десятилетиями делали то, что совершил британский эсминец Defender в июне этого года у берегов Крыма. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
Речь и идёт о провокации, которую совершил британский военный корабль в преддверии учений НАТО в Чёрном море. Судно без разрешения вторглось в территориальные воды России неподалёку от Крыма, но было изгнано предупредительным огнём русских пограничников и авиации.
Американский политик похвастал, что США уже давно практикуют подобные провокации. Но при этом не придумал ничего лучше, чем вспомнить инцидент 1988 года, когда советский корабль при помощи тарана изгнал сразу два американских корабля из приграничных вод Крыма.
Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию,
- заявил Джордж Кент в интервью изданию "Новое время".
Слова политика США можно интерпретировать, как заявку на повторение британской провокации. Правда, для Лондона она закончилась крупным скандалом внутри страны. В прессу попали документы, свидетельствующие о том, что за провокацией стоял лично премьер-министр Борис Джонсон. И жители Туманного Альбиона крайне недовольны тем, что он подверг опасности британских моряков ради получения политических очков.

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