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«Пример бесцеремонного вмешательства»: МИД РФ ответил на угрозы США Евросоюзу

15 ноября 2018, 17:09  •  74 • Политика
В МИД России назвали примером бесцеремонного вмешательства угрозы, высказанные послом США странам Евросоюза, поддерживающим строительство «Северного потока - 2».
Российские дипломаты жестко ответили Вашингтону, чей представитель Гордон Сондленд позволил себе запугивать европейские страны во время своего недавнего выступления в Брюсселе. Там, напомним, он заявил, что у президента США Дональда Трампа найдется «множество инструментов» для тех, кто не примет логику Соединенных Штатов по строительству российского газопровода «Северный поток - 2».
«Многие мы еще не использовали», - добавил Сондленд.
Что касается поддержки проекта рядом стран ЕС и убеждения в том, что у них нет энергозависимости, в которой их пытается убедить Белый дом, то это американский посол назвал «плохим геополитическим решением».
Российские дипломаты в ответ на это указали на очередное вмешательство со стороны Соединенных Штатов. Причем бесцеремонное.
«Заявления США о «Северном потоке - 2» - пример бесцеремонного вмешательства в дела Евросоюза», - подчеркнули в МИД России.

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