«Пример бесцеремонного вмешательства»: МИД РФ ответил на угрозы США Евросоюзу

Российские дипломаты жестко ответили Вашингтону, чей представитель Гордон Сондленд позволил себе запугивать европейские страны во время своего недавнего выступления в Брюсселе. Там, напомним, он заявил, что у президента США Дональда Трампа найдется «множество инструментов» для тех, кто не примет логику Соединенных Штатов по строительству российского газопровода «Северный поток - 2».

«Многие мы еще не использовали», - добавил Сондленд.

Что касается поддержки проекта рядом стран ЕС и убеждения в том, что у них нет энергозависимости, в которой их пытается убедить Белый дом, то это американский посол назвал «плохим геополитическим решением».

Российские дипломаты в ответ на это указали на очередное вмешательство со стороны Соединенных Штатов. Причем бесцеремонное.

«Заявления США о «Северном потоке - 2» - пример бесцеремонного вмешательства в дела Евросоюза», - подчеркнули в МИД России.