Применимо только к Украине: Политолог назвал уникальный пункт во внешней политике России

Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов раскрыл специфичность внешней политики России в отношении Украины. По его словам, во многом она представляет из себя "перечень эксклюзивных пожеланий России", который уникален и "ни к какой другой стране, кроме Украины, не применим".

В беседе с изданием "Лента.ру" политолог рассказал о том, что ещё задолго до госпереворота на Украине в 2014 году Россия взяла курс на то, чтобы обходиться без Украины, и приняла решение вывести из-под влияния соседней страны стратегические активы.

Эксперт отметил, что Украина важна для России, но "ещё более важна для России сама Россия, преследование собственных интересов, в том числе и в сфере обеспечения безопасности". По словам Сушенцова, политика России в отношении Украины во многом специфична. Стратегические цели состоят из основных пунктов: судьба русской общины, вопросы экономической и технологической взаимосвязи. При этом есть также военные вопросы - "например, необходимость иметь по крайней мере нейтральную Украину для защиты национальных интересов на западном направлении".

"Все эти обстоятельства - некий перечень эксклюзивных пожеланий России, он уникален и ни к какой другой стране, кроме Украины, не применим", - отметил он.