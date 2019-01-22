Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Курилы: торг уместен?
Хорошо устроился
"Сломать систему" за 100 дней: Тимошенко стала кандидатом в президенты...
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
Главная / В мире

Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы

22 января 2019, 20:54  •  70 • В мире
Жёсткая атака израильских ВВС была в ночь на понедельник довольно успешна отбита ПВО Сирии, что ещё раз продемонстрировало лучшие качества российского вооружения. Однако не все ракетные комплексы, поставленные из России, участвовали в отражении израильской атаки. Но если бы участие в этом принимал и комплекс С-300, ситуация могла стать совсем другой, ведь тогда гарантировано были бы сбиты израильские истребители.
Сирийские ПВО в ночь на понедельник, 21 января, отражали массированную атаку израильской авиации по территории Международного аэропорта Дамаска и некоторым другим объектам, связанным с Ираном. Налёт якобы был ответом на "попытку обстрела Голанских высот".
Эта атака - позднее выяснится, что удары наносились с трёх разных направлений, стала одной из самых серьёзных за последнее время. Тем не менее Израилю не удалось получить результат, на который он явно рассчитывал: большая часть крылатых ракет и управляемых авиабомб были перехвачены сирийскими ПВО, немедленно отреагировавшими на атаку. При этом и они сами стали объектами ударов, в результате чего был уничтожен сирийский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1".
Не обошлось без потерь и в самих войсках ПРО Сирии. Это дало возможность некоторым западным экспертам обрушиться с критикой на сирийские ПВО. При этом мало кто обратил внимание на то, что основное их вооружение - это устаревшие на сегодняшний день системы, в том числе ещё советских времён. Речь идёт о ЗРК С-75, С-125, С-200, "Квадрат" и других. Новейших образцов российского вооружения в Сирии пока немного.
В то же время российские специалисты проводят реформацию сирийских ПВО, так что даже эти типы вооружений вполне успешно справляются со своей задачей, отражая атаки со стороны того же Израиля или США. К слову, во время ракетного удара США и их союзников, нанесённого по сирийским объектам 14 апреля 2018 года, ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету из 103 запущенных.
Конечно, потеря "Панциря", пусть и одного из 40 имеющихся, - факт неприятный. Но неуязвимых противоракетных систем не существует вообще. Кроме того, "Панцирь С-1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных, в том числе для защиты ПВО дальнего действия. А в Сирии есть и другие ракетные комплексы - к примеру, система С-300, поставленная Россией в 2018 году. Именно они при последнем налёте израильских ВВС в бой и не вступали.
И это имеет простое объяснение. Дело в том, что С-300 предназначены для уничтожения самих носителей агрессора - самолётов. То есть при отражения налёта вполне могли быть уничтожены четыре самолёта ВВС Израиля. И это бы заставило власти страны задуматься над своими действиями.
Однако именно потому, что применение С-300 гарантировало бы уничтожение израильских истребителей, сирийская ПВО и не спешит применять этот российский ракетный комплекс. Ведь тогда противостояние двух стран на Ближнем Востоке разгорелось бы с новой силой.
В то же время можно ожидать, что израильские ВВС снизят накал своих атак по территории Сирии. Дело в том, что с конца января сирийские специалисты будут готовы самостоятельно работать с комплексами С-300.
Напомним, атака Израиля на ряд объектов в Сирии вызвала вопросы у общественности, мол, почему молчали С-300, способные отразить атаку противника.
По мнению бывшего начальника зенитно-ракетных войск Сергея Хатылева, Израиль применяет определённую методику, чтобы выведать секреты С-300, поставленных на вооружение сирийских ПВО. По его словам, взлёт самолёта с аэродрома на территории Израиля после прохождения высоты 100-200 метров находится в зоне поражения С-300. "Мы можем его расстрелять прямо над аэродромом, если будет приказ", - заметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

70
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 06:09
В комитете ПАСЕ, отвечающем за снятие санкций с России, не нашлось мест для представителей Украины
22 января 2019, 12:24
«Устали от постоянных нравоучений Украины»: делегация Киева не вошла в работающий над снятием санкций с РФ комитет ПАСЕ
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
Загрузка...
22 января 2019, 14:09
Желаемое за действительное: Израиль мог выдать уничтоженный ЗРК 1961 года за современный "Панцирь-С1"
22 января 2019, 20:54
Повод для войны: В США разглядели в России последний оплот христианства
22 января 2019, 00:38
Получить под дых от США: Вассерман о том, что может разбить надежды Токио на мирный договор
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
22 января 2019, 00:39
Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве" после выделения 47,5 руб...
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный с...
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газ...
22 января 2019, 04:09
Украина стягивает войска на границу с Россией, заявили в командовании ВСУ
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный ста...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
16 января 2019, 11:39
Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены уголовные политических дела
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.