Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы

Жёсткая атака израильских ВВС была в ночь на понедельник довольно успешна отбита ПВО Сирии, что ещё раз продемонстрировало лучшие качества российского вооружения. Однако не все ракетные комплексы, поставленные из России, участвовали в отражении израильской атаки. Но если бы участие в этом принимал и комплекс С-300, ситуация могла стать совсем другой, ведь тогда гарантировано были бы сбиты израильские истребители.

Сирийские ПВО в ночь на понедельник, 21 января, отражали массированную атаку израильской авиации по территории Международного аэропорта Дамаска и некоторым другим объектам, связанным с Ираном. Налёт якобы был ответом на "попытку обстрела Голанских высот".

Эта атака - позднее выяснится, что удары наносились с трёх разных направлений, стала одной из самых серьёзных за последнее время. Тем не менее Израилю не удалось получить результат, на который он явно рассчитывал: большая часть крылатых ракет и управляемых авиабомб были перехвачены сирийскими ПВО, немедленно отреагировавшими на атаку. При этом и они сами стали объектами ударов, в результате чего был уничтожен сирийский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1".

Не обошлось без потерь и в самих войсках ПРО Сирии. Это дало возможность некоторым западным экспертам обрушиться с критикой на сирийские ПВО. При этом мало кто обратил внимание на то, что основное их вооружение - это устаревшие на сегодняшний день системы, в том числе ещё советских времён. Речь идёт о ЗРК С-75, С-125, С-200, "Квадрат" и других. Новейших образцов российского вооружения в Сирии пока немного.

В то же время российские специалисты проводят реформацию сирийских ПВО, так что даже эти типы вооружений вполне успешно справляются со своей задачей, отражая атаки со стороны того же Израиля или США. К слову, во время ракетного удара США и их союзников, нанесённого по сирийским объектам 14 апреля 2018 года, ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету из 103 запущенных.

Конечно, потеря "Панциря", пусть и одного из 40 имеющихся, - факт неприятный. Но неуязвимых противоракетных систем не существует вообще. Кроме того, "Панцирь С-1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных, в том числе для защиты ПВО дальнего действия. А в Сирии есть и другие ракетные комплексы - к примеру, система С-300, поставленная Россией в 2018 году. Именно они при последнем налёте израильских ВВС в бой и не вступали.

И это имеет простое объяснение. Дело в том, что С-300 предназначены для уничтожения самих носителей агрессора - самолётов. То есть при отражения налёта вполне могли быть уничтожены четыре самолёта ВВС Израиля. И это бы заставило власти страны задуматься над своими действиями.

Однако именно потому, что применение С-300 гарантировало бы уничтожение израильских истребителей, сирийская ПВО и не спешит применять этот российский ракетный комплекс. Ведь тогда противостояние двух стран на Ближнем Востоке разгорелось бы с новой силой.

В то же время можно ожидать, что израильские ВВС снизят накал своих атак по территории Сирии. Дело в том, что с конца января сирийские специалисты будут готовы самостоятельно работать с комплексами С-300.

Напомним, атака Израиля на ряд объектов в Сирии вызвала вопросы у общественности, мол, почему молчали С-300, способные отразить атаку противника.

По мнению бывшего начальника зенитно-ракетных войск Сергея Хатылева, Израиль применяет определённую методику, чтобы выведать секреты С-300, поставленных на вооружение сирийских ПВО. По его словам, взлёт самолёта с аэродрома на территории Израиля после прохождения высоты 100-200 метров находится в зоне поражения С-300. "Мы можем его расстрелять прямо над аэродромом, если будет приказ", - заметил он.