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Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"

23 ноября 2019, 00:54  •  42 • Политика
Евгений Примаков в должности премьер-министра, которую он занимал с сентября 1998 г. по май 1999 г., пытался дважды уволить Владимира Путина с должности руководителя Федеральной службы безопасности. Об этом в своём интервью Познеру заявил экс-глава кремлёвской администрации Валентин Юмашев. Впрочем, как отмечает политолог Михаил Делягин, такие заявления от человека, чей кабинет в администрации находится напротив туалета, забавно слышать.
В конце 1990-х возглавлявший правительство Евгений Примаков якобы пытался два раза уволить Владимира Путина с должности руководителя Федеральной службы безопасности. Об этом заявил в интервью Владимиру Познеру руководивший администрацией Бориса Ельцина Валентин Юмашев.
По его словам, об этом мало кто помнит. Впрочем, и сам Юмашев не стал вдаваться в детали о попытках Примакова.
При этом, отметил нынешний советник главы государства на общественных началах, между ним с Путиным в 1998 году состоялся телефонный разговор. В беседе тогдашний глава ФСБ сообщил, что Примаков якобы попросил устроить слежку за лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским. На это, по словам Юмашева, Путин заявил, что собирается написать заявление об отставке, если Ельцин одобряет это решение. Но все завершилось тем, что Юмашев успокоил директора ФСБ и заверил, что Примаков с Ельциным своё предложение не согласовывал.
По мнению политолога Михаила Делягина, эти инсайды забавно слушать от человека, чей кабинет находится напротив туалета в здании администрации.
По поводу слов о намерении Примакова уволить Путина Делягин признаётся, что это производит впечатление наглой лжи.
"И возникает ощущение, что господин Юмашев приписывает Примакову черты своего характера. Здесь очень большое количество нелепостей", - объяснил экономист в комментарии Царьграду.
По его словам, вызывает вопросы момент про то, что Примаков мог вообще хоть как-то повлиять на увольнение Путина, да и по ситуации с Явлинским есть шероховатости.
"Это очень смешно и очень забавно. Только когда люди занимаются тем, что производит впечатление наглой клеветы, посмотрим, вообще-то говоря, у руководителей менее гуманных, чем президент Путин, после этого люди теряют свои должности с волчьим билетом. Правда, говорят, что в администрации кабинет Юмашева строго напротив туалета. Так что, может быть, в административном плане это очень характерная вещь", - констатировал эксперт.

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