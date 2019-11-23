Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"

В конце 1990-х возглавлявший правительство Евгений Примаков якобы пытался два раза уволить Владимира Путина с должности руководителя Федеральной службы безопасности. Об этом заявил в интервью Владимиру Познеру руководивший администрацией Бориса Ельцина Валентин Юмашев.

По его словам, об этом мало кто помнит. Впрочем, и сам Юмашев не стал вдаваться в детали о попытках Примакова.

При этом, отметил нынешний советник главы государства на общественных началах, между ним с Путиным в 1998 году состоялся телефонный разговор. В беседе тогдашний глава ФСБ сообщил, что Примаков якобы попросил устроить слежку за лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским. На это, по словам Юмашева, Путин заявил, что собирается написать заявление об отставке, если Ельцин одобряет это решение. Но все завершилось тем, что Юмашев успокоил директора ФСБ и заверил, что Примаков с Ельциным своё предложение не согласовывал.

По мнению политолога Михаила Делягина, эти инсайды забавно слушать от человека, чей кабинет находится напротив туалета в здании администрации.

По поводу слов о намерении Примакова уволить Путина Делягин признаётся, что это производит впечатление наглой лжи.

"И возникает ощущение, что господин Юмашев приписывает Примакову черты своего характера. Здесь очень большое количество нелепостей", - объяснил экономист в комментарии Царьграду.

По его словам, вызывает вопросы момент про то, что Примаков мог вообще хоть как-то повлиять на увольнение Путина, да и по ситуации с Явлинским есть шероховатости.