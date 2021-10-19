Примаков опроверг возможность вывода Россотрудничества из состава МИДа

Разговоров о выводе Россотрудничества из состава МИДа на фоне создания в министерстве похожего по функциям департамента нет. Об этом во вторник, 19 октября, заявил «Известиям» глава федерального агентства Евгений Примаков.

«То, что делается по гуманитарному направлению в МИДе, распылено по разным департаментам. Никто не занимается конкретно научной дипломатией. Разговоров о выводе Россотрудничества из состава МИДа нет», — уточнил он.

Ранее в этот день Примаков рассказал, что вся деятельность Россотрудничества на Украине свернута.

В конце сентября в МИД России сообщили «РИА Новости», что в министерстве будет сформирован новый департамент, который займется стратегией «мягкой силы». Указывалось, что подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.

4 сентября глава Россотрудничества заявил, что в Москве стали более чутко и болезненно реагировать на любые проявления негативного отношения к русскоговорящим гражданам. Это обусловлено изменениями в национальном самосознании, а также конфронтационным отношением к России, уверен Примаков.