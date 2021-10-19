|
Примаков опроверг возможность вывода Россотрудничества из состава МИДа
19 октября 2021, 20:30 • 91 • Политика
Разговоров о выводе Россотрудничества из состава МИДа на фоне создания в министерстве похожего по функциям департамента нет. Об этом во вторник, 19 октября, заявил «Известиям» глава федерального агентства Евгений Примаков.
«То, что делается по гуманитарному направлению в МИДе, распылено по разным департаментам. Никто не занимается конкретно научной дипломатией. Разговоров о выводе Россотрудничества из состава МИДа нет», — уточнил он.
Ранее в этот день Примаков рассказал, что вся деятельность Россотрудничества на Украине свернута.
В конце сентября в МИД России сообщили «РИА Новости», что в министерстве будет сформирован новый департамент, который займется стратегией «мягкой силы». Указывалось, что подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.
4 сентября глава Россотрудничества заявил, что в Москве стали более чутко и болезненно реагировать на любые проявления негативного отношения к русскоговорящим гражданам. Это обусловлено изменениями в национальном самосознании, а также конфронтационным отношением к России, уверен Примаков.
Читайте также
Подпишитесь на нас
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 октября 2021, 12:35
|
17 октября 2021, 01:25
|
16 октября 2021, 16:05
|
14 октября 2021, 06:55
|
17 октября 2021, 03:45
|
13 октября 2021, 17:30
|
15 октября 2021, 09:45