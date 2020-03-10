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Примаков одним словом объединил коронавирус, Конституцию, нефть и Сирию
10 марта 2020, 22:35 • 71 • Политика
Российский журналист Евгений Примаков одним словом объединил Конституцию, коронавирус, нефть и Сирию. По его словам, то, что сейчас происходит, - это мобилизация.
"Если всё свести к одному понятию, что же сейчас происходит - и с нефтью, и с правительством, и с Конституцией, и с Сирией, и с нацпроектами, и с бюджетом, и с демографической политикой, и с выборами, и с коронавирусом, то вот это понятие: мобилизация", - написал он в своём Telegram-канале.
При этом эксперт указал, что после вчерашнего обвала рынка нефти инвесторам стоит обратить своё внимание на российские ценные бумаги. Так как в скором времени они непременно вернут свою стоимость.
9 марта из-за разрыва сделки ОПЕК+ цена на нефть марки Brent упала практически на 30%. Вслед за этим обрушился курс российской валюты. Сейчас один доллар стоит 74 рубля, а евро 84.
Фото: Тлеграм/Primakov
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