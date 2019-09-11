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Приложение на 1992 страницы: Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР

11 сентября 2019, 16:09  •  49 • В России

О том, что в российском законодательстве полно всякого «старья» - нормативных актов, которые не имеют никакой связи с реальной жизнью и их нужно упразднять, говорилось уже миллион раз. И вот, наконец, свершилось.

- Я сегодня подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие с 1 января следующего года, - сообщил в среду премьер Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По словам Медведева, правительству предстоит отсеять ненужные и устаревшие нормативы, которые вредят развитию страны и ограничивают экономику.

- Я согласен, что совокупность прежних нормативных актов - еще советского периода и РСФСР, да и некоторых актов, которые принимались в новейший период создает тяжелые условия для работы. Можно привести много примеров, чтобы позабавить присутствующих, но это уже не забавно, а надоело, а раз это так, у нас возникла вот эта модель, которую окрестили регуляторной гильотиной, - заметил Медведев.

А вице-премьер Константин Чуйченко наглядно продемонстрировал, о чем идет речь. В руках у него была толстенная папка.

- Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов», - сказал Чуйченко, заметив, что постановление Медведева — рекорд.

Чуйченко перечислил несколько позиций, включая декрет от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Премьер пообещал, что контрольно-надзорная деятельность станет в России совсем другой.

- Она должна быть в интересах потребителей, а не в интересах контрольных организаций, для которых чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют, - заметил премьер.

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