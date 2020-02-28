Приличная принцесса с криминальным прошлым

Против главы города Георгиевска Максима Клетина следственные органы возбудили в начале февраля сразу несколько уголовных дел. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа, угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью… Надо заметить, что проблемы с законом у Максима Клетина были давно, но почему-то сомнительное прошлое не явилось препятствием для того, чтобы он занял пост мэра Георгиевска. Вероятно, теперь губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову придется отвечать за кадровую политику в регионе.

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Началось все с сексуального скандала. В конце декабря прошлого года в мессенджере WhatsApp стали распространяться видеозаписи, на которых господин, похожий на главу города Георгиевска Максима Клетина, незатейливо предлагал себя для секса за 50 тысяч рублей. В качестве саморекламы он, называя себя «приличной принцессой», которая не заигрывает с незнакомыми людьми, напоминал, что «принцесса в юности была серьезным преступником».

Это, конечно, не могло шокировать горожан, но более их испугали скриншоты переписки, где в крайне жестких выражениях одному адресату угрожалось убийством, и подробно рассказывалось как именно это будет сделано.

Расследование дел было объединено в одно производство. Заниматься им предстоит первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ставропольскому краю. В администрации Георгиевска и дома у Максима Клетина прошли обыски.

Надо заметить, что еще до возбуждения уголовного дела Максим Клетин подал в местное отделение партии «Единая Россия» заявление о добровольном выходе. Понятное дело, что желание Клетина было тут же удовлетворено: подобные скандалы популярности партии власти не добавляют.

Пикантные детали

Что касается документов, выяснилось, что Максим Клетин осенью 2017 года представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа «заведомо подложный диплом о получении высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности «металлургические машины и оборудование». Следствие установило, что он был отчислен из данного учебного заведения.

А в январе этого года заявление в прокуратуру подала живущая рядом с Георгиевском Светлана Никифорова. Она утверждала, что Максим Клетин заставлял ее дочь заниматься с ним сексом, угрожая расправой над семьей, и рассказывал о пытках и убийствах людей. Якобы Клетин заявлял, что состоит в банде некого «Малыша», которая том числе занимается заказными убийствами.

В прокуратуре Светлана Никифорова поведала, как Клетин подробно делился историями о том, как убивал людей, перед этим пытал их и какое удовольствие при этом испытывал. Кроме того, он хвастался близостью к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. И рассказывал как помогает тому «убирать» ненужных людей.

Так, якобы Максим Клетин предложил губернатору избавиться от лидера одной из общественных организаций, потому что та якобы инициировала хищение двух миллионов рублей.

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Также градоначальник, по рассказам женщины, бахвалился тем, что чуть не застрелил главу Калмыкии Бату Хасикова и избил огнестрельным оружием его охранника. Произошло это 6 сентября в Георгиевске во время совместного предприятия Fight Nights Global и King of Warriors Championship на кубок губернатора Ставропольского края.

Боевое прошлое

Соответствуют ли эти истории правде, теперь предстоит выяснить следствию. Но СМИ сообщают, что криминальное прошлое Максима Клетина не было особой тайной. Так, зимой 2000 года во Владикавказе совершенно нападение на местного бизнесмена, в результате у него был отнят автомобиль марки Mercedes-Benz. В нападении участвовали три человека. Двоих задержали практически сразу. А третьим оказался Максим Клетин, личность которого смогли установить только весной 2014 года. Причем, на момент задержания он трудился заместителем главы города-курорта Кисловодска по экономике и даже готовил документы к конкурсу на должность сити-менеджера. Из-за истечения срока давности Клетин был освобожден от ответственности. Причем практически в это же время он находился в розыске по запросу Интерпола по обвинению в преступлении, совершенном на территории Израиля (ограбление и убийство).

Интересно, что «боевое уголовное прошлое» никаким образом не отразилось на карьере Максима Клетина. До того как он был назначен главой Георгиевска, успел поработать начальником отдела координации действий по созданию особой экономической зоны. Весной 2009 года был назначен заместителем главы администрации Невинномысска. Год спустя Клетин уже заместитель министра экономики края по нанотехнологиям.

Трудился Максим Клетин и первым заместителем главы администрации Ставрополя, затем замминистром промышленности, энергетики и транспорта. После отставки губернатора Валерия Гаевского 11 дней занимал должность министра экономического развития Волгоградской области, куда его пригласил бывший начальник — экс-мэр Невинномысска Константин Храмов. Затем работал в корпорации развития Северного Кавказа.

А ведь как сообщал портал «Ставропольские Ведомости», Клетин действительно мог входить в ОПГ Олега Гагиева, по кличкам «Малыш» и «Ботэ», который сейчас отбывает пожизненное наказание. Банда совершала преступления в период 1999-2008 годов. В группировку входили еще несколько человек, включая сотрудника органов внутренних дел и заместителя прокурора района. Часть из них уже осуждены, а иные еще находятся в розыске.

Команда губернатора

Но, впрочем, удивляться происходящему в Ставропольском крае не стоит.

Как сообщают СМИ, коррупционные скандалы при губернаторе Владимире Владимирове случаются постоянно.

Так, в прошлом году суд арестовал министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что он незаконно подписал документы о приёмке строительных работ, и тем самым нанес урон бюджету края на 14 миллионов рублей.

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями был арестован и предыдущий министр строительства Игорь Васильев.

С обысками и арестами силовики также приходили к замминистра физической культуры и спорта Илье Юрчишину и замминистра сельского хозяйства Андрею Олейникову.

В прошлом году уголовное дело против и.о. вице-премьера Ставрополья Ирины Кувалдиной отправили в суд. Она обвиняется в том, что помогала получить субсидии Ставропольскому колледжу связи. Муж Кувалдиной руководил этим учреждением. Таким образом Максим Клетин прекрасно вписывается в общую картину.

Но интересно, что когда появились требования отставки городского главы, за Максима Клетина вступился губернатор Владимир Владимиров, который заявил, что для него «важен глава, который не подводит тех людей, за которых он отвечает».

Конечно, это придает Максиму Клетину уверенности. Так, они с женой подали в следственное управление СКР по Ставропольскому краю несколько заявлений, в которых обвинили в клевете Никифорову. Досталось и редакциям местных интернет-изданий, которые опубликовали скриншоты его посланий с угрозами дочери госпожи Никифоровой. Кроме того, в защиту Максима Клетина составлена петиция на портале Change.org.

Что касается задержания Клетина, то информация тут противоречива. Свои полномочия как глава городского округа он так и не сложил, несмотря на настоятельные рекомендации представителей краевой власти.

Впрочем, если заявление Светланы Никифоровой подтвердится, большие неприятности будут грозить не только «приличной принцессе», но и губернатору Владимирову Владимирову.