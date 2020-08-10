Прилетело не то, что Америка хотела: Русские С-400 для НАТО

Автор:

Александр Цыганов

Двусмысленность как общая радость

Основой для подобных умопостроений стали, как можно догадаться, довольно двусмысленные высказывания министра обороны Турции и парочки американских сенаторов.

Вот что было сказано. Министр:

Турция в программе F-35 – не клиент, а полноправный партнёр. Безопасность программы так же важна для Турции. Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность США по вопросу несовместимости С-400 и F-35.

Собственно, всё. Конечно, тем, кто помнит 1990-е в России, сразу на ум приходит лох Лёня Голубков, который всё кричал: "Я не халявщик. Я – партнёр!". Программа США по втягиванию других стран в закупки американской якобы "невидимки" F-35 Lightning II вряд ли, конечно, может быть охарактеризована как "пирамида" незабвенной МММ. Всё-таки самолёты "партнёрам" действительно поступают. Хоть и за бешеные деньги. Корпорация Lockheed Martin, что производит эти самолёты, продала уже более пятисот этих машин в девять стран мира. Таким образом, хоть в какой-то мере отбиваются более триллиона долларов, потраченных на производство F-35.

Проблема для Турции в этой программе, однако, в том, что она получила только пять этих самолётов, хотя первоначально речь шла о сотне. Введением эмбарго на дальнейшие поставки США ответили на пощёчину, нанесённую Вашингтону Анкарой, когда та закупила у России четыре дивизиона С-400 "Триумф". Невзирая на то яростные, то улещивающие возражения с американской стороны.

Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф". Фото: MOD Russia / Globallookpress

Кто чего хотел, кто чего опасался, сегодня уже не так важно. Главное, что и то и другое стало фактом: турецкий президент Эрдоган доказал свою крутость и независимость, а мир убедился, что "невидимые" F-35 прекрасно смотрятся на экранах локаторов С-400. В анфас и профиль. И вот теперь с этим надо что-то делать. А что?

Турки очень хотят вернуться в программу F-35. Тем более что они не только покупают эти самолёты, но и зарабатывают на них, производя по кооперации ряд элементов и запчастей. К тому же у турок буквально подмышками лежит враждебная Греция, вооружённая истребителями F-16C/D Fighting Falcon, французскими Mirage 2000 разных модификаций и пожилыми, но вполне годными для местных разборок стран второго мира F-4 Phantom.

А с Грецией у Турции война давняя, лютая. По нынешним временам смикшированная от былой взаимной резни до взаимных пугалок теми самыми самолётами – и теми самыми зенитно-ракетными комплексами. А как рассказал Царьграду военный обозреватель ТАСС видный военный эксперт Виктор Литовкин,

вообще, вся система противовоздушной обороны Греции построена на российских комплексах. Начиная со "Стрелы", потом "Оса-АКМ", "Тор-М2" и заканчивая С-300.

Так что превзойти греческий потенциал количественно и качественно для турок задача вечно живая. Особенно в условиях, когда обе страны точат когти из-за углубляющегося конфликта вокруг газовых месторождений в Средиземном море, особенно у Кипра, а судьба сдерживающего обоих своих членов блока НАТО подвисает в воздухе в виде набирающей силы гражданской войны в Штатах. А лучше С-300 только С-400, как F-35 лучше F-16. В отсутствие на рынке других альтернатив китайцы своим J-20 покамест только хвастаются, а русские свои Су-57 пятого поколения с натугой производят для себя. Так что и то и другое туркам нужно.

Американские намёки

Словно уловив, что турки готовы пойти на многое ради возврата к программе F-35, маслица в огонь плеснули американские политики. Скорее всего, комбинация, о которой сказал авторитетный в США бывший сотрудник Пентагона по вопросам политики НАТО Джим Таунсенд, была элементарно просчитана и подброшена Анкаре.

Я думаю, что покупка США С-400 у Турции – это умный способ вытащить Эрдогана из той передряги, в которую он сам себя загнал. И если это позволит туркам принять участие в F-35, то тем лучше,

– озвучил Таунсенд незамысловатое предложение.

Самолёт-невидимка F-35 Lightning II. Фото: US Navy / Globallookpress

А что – заслужить прощение путём предоставления доступа своим же партнёрам по НАТО к русским противовоздушным и противоракетным технологиям – хорошая идея. Объективно. То-то её сразу подхватил кое-кто из американских сенаторов, показывая туркам, что подобная сделка будет решительно освящена политически, невзирая на пух и перья, что летают по конгрессу в ожесточённой борьбе двух партий.

Вопрос, однако, в том, что, собственно, извлекут американцы, если комплекс С-400 действительно попадёт им в руки (о политических и репутационных издержках Турции от такой сделки мы не говорим за их очевидностью).

Да, после приобретения осенью 2019 года у России этих ЗРК Анкара действительно получила все элементы системы С-400, включая радары и ракеты. Но! Ни для кого не секрет, что вся современная военная продукция, поставляемая из России на экспорт, носит пониженные характеристики по сравнению с вариантом для внутреннего пользования.

Там просто пониженные параметры, – поясняет на примере Виктор Литовкин. – То есть если наш С-400 достаёт на 300–400 километров, то экспортная версия может работать на 150 или 160 километров.

Ведь зенитно-ракетный комплекс – это прежде всего набор ракет, отметил он. Не известно точно, какие, по договорённости с турками, стоят ракеты на проданных им комплексах. Но если мы говорим, что комплекс, который туркам продали, работает в радиусе 150 километров, значит, дальние ракеты, которые на 400 километров летают, туркам не поставили.

И потом, продолжил мысль эксперт, "всё-таки главное в этих вещах – это программное обеспечение". И очевидно, что в экспортных комплексах оно не такое, как на своих, внутренних.

Не только пониженные возможности…

Другой известный российский военный эксперт военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, так же отмечая, что "С-400 была продана туркам с пониженными боевыми возможностями", указывает на ещё одну особенность:

Если кто-то посторонний попытается влезть в её электронное "нутро", сложнейшая аппаратура выходит из строя, и её невозможно починить без российских спецов.

Наконец, необходимо вспомнить вообще о той непременной особенности экспортных поставок вооружения, которая предусматривает обязательное техническое сопровождение военной техники: регламентные работы, ремонт, модернизацию и так далее. Насколько известно, контракт с турками прямо запрещает передачу комплексов в третьи руки. Рискнёт ли Эрдоган не только получить громадные штрафы, но и оставить своё сложное техническое приобретение без дальнейшего обслуживания и ремонта ради милости Вашингтона? Вопрос…

Пойдет ли Эрдоган на сделку, предложенную США? Фото: Depo Photos / Globallookpress

К тому же, по мнению циничных в силу своей профессии военных специалистов, всё, что можно извлечь из С-400 без разборки на винтики собственными руками, американцы уже извлекли. Точно так же, как хорошо владеют информацией по С-300, который, кстати, на винтики разбирали. И что? Как не могли их "Пэтриоты" справиться с ракетами, запускаемыми йеменскими бородачами в сланцах, так и не справляются. Потому что важны не винтики, а технологии.

"А что такое технологии? – уточняет Виктор Литовкин. – Технологии – это не только совокупность знаний и методов для производства чего-либо. Это ещё и заводы. Которые надо строить. А нужно много заводов построить, чтобы делать такие комплексы как, С-400".

То есть каких-то угроз утери военных и производственных тайн нет?

Прежде чем попасть какой-то железке за рубеж, она проходит согласование на всех уровнях. Начиная с Министерства обороны, ФСБ, СВР и так далее. А там тайны беречь умеют,

– отверг такую возможность Виктор Литовкин.