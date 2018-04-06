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Прилетело
06 апреля 2018, 14:39 • 136 • Карикатуры
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, поскольку истекли пятнадцать дней, которые ведомство отвело администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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