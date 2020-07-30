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Прилепин заявил о парадоксе с властью в России: "Минуют одну важную стадию развития"

30 июля 2020, 13:05  •  33 • Политика
Писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети заявил, что в России складывается с властью "парадоксальная ситуация", когда элиты "минуют одну важную стадию своего развития".
Любопытное замечание о власти и российской элите в частности сделал писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети Twitter. Он обратил внимание на существующий парадокс между тем, как должно быть, по его мнению, и как есть.
"Ситуация парадоксальная: у нас бояре (аристократия) минуют одну важную стадию своего развития", - высказал свою точку зрения писатель.
Прилепин отметил, что цепочка должна быть такой: "Дружина и власть - ярость в бою - блага и достаток, заслуженные кровью и службой, - медленное ожирение".
Но, судя по словам писателя, пока "у них так: власть - блага и достаток - быстрое ожирение".
Ситуация парадоксальная: у нас бояре (аристократия) минуют одну важную стадию своего развития.
Должно быть так: дружина и власть — ярость в бою — блага и достаток, заслуженные кровью и службой — медленное ожирение.
А у них так: власть — блага и достаток — быстрое ожирение.
— ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) July 30, 2020

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