Прилепин заявил о парадоксе с властью в России: "Минуют одну важную стадию развития"

Любопытное замечание о власти и российской элите в частности сделал писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети Twitter. Он обратил внимание на существующий парадокс между тем, как должно быть, по его мнению, и как есть.

"Ситуация парадоксальная: у нас бояре (аристократия) минуют одну важную стадию своего развития", - высказал свою точку зрения писатель.

Прилепин отметил, что цепочка должна быть такой: "Дружина и власть - ярость в бою - блага и достаток, заслуженные кровью и службой, - медленное ожирение".

Но, судя по словам писателя, пока "у них так: власть - блага и достаток - быстрое ожирение".