Прилепин заявил о личном вмешательстве Путина в дело о захвате "33 богатырей" и просчёте Зеленского

Писатель Захар Прилепин в беседе с журналистами "Свободной прессы" рассказал, как из Белоруссии вызволяли граждан России, которых представители белорусских органов и прессы назвали "боевиками ЧВК", в том числе сообщалось, что это "десант ЧВК Вагнера". Позже детали уточнялись, но фактом оставалось то, что задержаны граждане России.

Прилепин вновь пояснил, что три десятка мужчин были в Белоруссии транзитом - они полагали, что продолжают путь для работы на объекте в третьей стране. Среди задержанных были и члены отряда Прилепина во времена боёв в Донбассе. Позже выяснилось, что российских граждан в Минск заманили представители украинских спецслужб. Дальше сведения об ожидавших и ничего не подозревавших о провокации гражданах России были переданы белорусским спецслужбам.

"Украинские агенты ввели в заблуждение командира этой (российской. - Ред.) группы, он вступил с ними в переговоры, предложив услуги 150 бойцов, из которых отобрали 33, специально включив туда и ребят из моей "лички", - рассказал Прилепин. - Анкеты моих пацанов шли прямо в руки украинцам. Что, конечно, чудовищно".

Рассказал Прилепин и о личном вмешательстве президента России Владимира Путина в ситуацию, сложившуюся в связи с задержанием бойцов. По словам писателя, после того как информация о задержании была предана огласке белорусской стороной, Путин созвал совещание. Однако не все из пришедших силовиков, как добавил Прилепин, знали детали происшествия. Впрочем, здесь Захар Прилепин ссылается на неназванный источник.

Прилепин добавляет, что об этой спецоперации, естественно, знал президент Украины Владимир Зеленский. Однако, вероятно, ему доложили уже после того, как всё было сделано. И президент Украины пытался получить свою выгоду, когда звонил Лукашенко.

"Зеленский просчитался потому, что, когда он звонил, у наших ребят уже сидел консул, тормозя процесс дачи ложных показаний, и в процесс включился МИД, - продолжил Прилепин. - Потом господину Лукашенко позвонил Путин, и у Зеленского всё обломилось. Зеленский, конечно же, теперь выглядит этаким чудаком".

Напомним, из Белоруссии в Россию вернулись 32 задержанных гражданина. Один, как уточняли на прошлой неделе, является гражданином Белоруссии. Он предпочёл остаться в своей стране.