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Прилепин: в Белоруссии задержали бывших ополченцев Донбасса

29 июля 2020, 18:05  •  50 • Политика
Захар Прилепин. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский прозаик отрицает вероятность того, что граждане РФ находились в Минске для дестабилизации ситуации
Среди 33 задержанных силовиками в Белоруссии россиян есть и бывшие бойцы донецкого батальона Захара Прилепина в Донбассе. Об этом сообщил сам писатель изданию URA.RU.
"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", – цитирует агентство прозаика.
При этом он выразил сомнение, что задержанные граждане, которых относят к ЧВК Вагнера, находились в соседней Республике для осуществления белорусского майдана. Он полагает, что эти люди из Минска отправлялись в другие горячие точки мира.
Как отмечает в своем телеграм-канале российский военкор Александр Коц, на украинском националистическом сайте "Миротворец" присутствуют 17 фамилий из "белорусского списка".
"Многие из них – граждане Украины, воевавшие в Донбассе. Хотя могли уже получить российское гражданство. Но почему тогда фамилия Дрыги написана по-украински. Ох, Батька, доигрался ты, кажется", – написал журналист.
Весьма ретиво на события у бацьки Александра Лукашенко, который всеми силами пытается в шестой раз удержаться в президентском кресле отреагировали в Незалежной. Устами бывшего главы МИД Украины Павла Климкина прозвучало предложение выдать Киеву задержанных россиян. Урожденный курянин считает, что воевавших в Донбассе бойцов можно обменять на украинских пленных и тех его соотечественников, которые отбывают наказание в колониях России, прочирикал пан Климкин в "Твиттер".
У Мінську затримали російських бойовиків ЧВК Вагнера. Я б терміново перевірив, чи не воювали вони на Донбасі і якщо так, то вимагав би їхньої негайної видачі в Україну. Для суду та можливого подальшого обміну на наших політв'язнів.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 29, 2020

Кажется, начались большие политические, а, может, и экономические торги. Цена – человеческая жизнь.
Напомним, сегодня ночью в одной из столичных гостиниц были задержаны 32 гражданина России, еще один взят под стражу на юге страны. Они якобы вели себя странно, не буянили, ходили в одежде в стиле милитари, с собой у них была ручная мелкая кладь у каждого и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин, сообщает "ФедералПресс".

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