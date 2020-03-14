Прилепин признался, что пытался военным путём разорвать Минские соглашения

В эфире авторской программы учредителя Царьграда Константина Малофеева "Русская мечта" писатель Захар Прилепин в том числе говорил о своей жизни в Донбассе. Как известно, Прилепин руководил батальоном, но после принял решение оставить ДНР и вернуться в Москву.

Константин Малофеев, задавая вопрос, отметил, что долгожданного мира на Украине так и не наступило. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Чаще со стороны Киева мы слышим о наступлении ДНР и ЛНР. В то же время и представители Донбасса предупреждают о масштабных провокациях со стороны украинских властей. Если говорить из первых уст, что же происходит на самом деле? Прилепин сказал, что не был в Донбассе со дня убийства главы ДНР Александра Захарченко. И добавил: смерть Захарченко стала своего рода водоразделом.

"С тех пор, как не стало Захарченко, и с тех пор, как его подразделения больше не существует, ни о каких провокациях со стороны армии ДНР речи быть не может. Потому что в каждом подразделении, во всех дивизиях, полках, батальонах, ротах и взводах есть специально обученные люди, которые присматривают за всем происходящим. И это не всегда люди местные. Иногда люди приезжие откуда-нибудь. Поэтому всё там очень чётко регламентировано. И ни о каких взбрыкиваниях со стороны донецкого ополчения речи не идёт в принципе. Поэтому может быть только ответка на инициативу украинской стороны".

Кроме того, возможна работа Донбасса на опережение. Если нужно предотвратить какие-то провокации Киева.

В целом у нас есть чёткое указание, уже не первый год: не провоцировать ни в коем случае, ничего для этого не делать. Это очень глупо будет, потому что наша сторона нацелена на одно. Не продолжать военные действия, а разрешить всё иным, политическим или дипломатическим способом. И если бы наша сторона желала устроить провокацию, она устроила бы её так, что быстро бы оказалась в Славянске и Мариуполе. Но она этого не хочет, не желает пролонгации военных действий.

Проблема Украины ещё и в том, что, к сожалению, Киев неспособен контролировать собственные военные управления, добавил Прилепин - "там на уровне отдельных подразделений постоянно происходят незапланированные вещи". С другой стороны, по словам Прилепина, в период руководства ДНР Захарченко было ясно, что провокации могут быть и со стороны Донбасса, и на то были конкретные цели, заверил собеседник Малофеева.

"Пока был жив Захарченко, с нашей стороны тоже такое происходило - незапланированные вещи, и я сам к этому имел отношение. Потому что нас не устраивали Минские соглашения, и мы желали их каким-то образом дестабилизировать. Но то время давно уже закончилось", - пояснил Захар Прилепин.

Чуть раньше мы рассказывали о взгляде Прилепина на отношения России и Украины. А также на желание Александра Лукашенко стать президентом Союзного государства и в том числе России.