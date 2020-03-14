Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Главная / Политика

Прилепин признался, что пытался военным путём разорвать Минские соглашения

14 марта 2020, 01:35  •  93 • Политика
Минские соглашения не устраивали ДНР в период руководства Александра Захарченко, заявил Захар Прилепин. Более того, писатель признался, что и сам пытался военным путём разорвать соглашения.
В эфире авторской программы учредителя Царьграда Константина Малофеева "Русская мечта" писатель Захар Прилепин в том числе говорил о своей жизни в Донбассе. Как известно, Прилепин руководил батальоном, но после принял решение оставить ДНР и вернуться в Москву.
Константин Малофеев, задавая вопрос, отметил, что долгожданного мира на Украине так и не наступило. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Чаще со стороны Киева мы слышим о наступлении ДНР и ЛНР. В то же время и представители Донбасса предупреждают о масштабных провокациях со стороны украинских властей. Если говорить из первых уст, что же происходит на самом деле? Прилепин сказал, что не был в Донбассе со дня убийства главы ДНР Александра Захарченко. И добавил: смерть Захарченко стала своего рода водоразделом.
"С тех пор, как не стало Захарченко, и с тех пор, как его подразделения больше не существует, ни о каких провокациях со стороны армии ДНР речи быть не может. Потому что в каждом подразделении, во всех дивизиях, полках, батальонах, ротах и взводах есть специально обученные люди, которые присматривают за всем происходящим. И это не всегда люди местные. Иногда люди приезжие откуда-нибудь. Поэтому всё там очень чётко регламентировано. И ни о каких взбрыкиваниях со стороны донецкого ополчения речи не идёт в принципе. Поэтому может быть только ответка на инициативу украинской стороны".
Кроме того, возможна работа Донбасса на опережение. Если нужно предотвратить какие-то провокации Киева.
В целом у нас есть чёткое указание, уже не первый год: не провоцировать ни в коем случае, ничего для этого не делать. Это очень глупо будет, потому что наша сторона нацелена на одно. Не продолжать военные действия, а разрешить всё иным, политическим или дипломатическим способом. И если бы наша сторона желала устроить провокацию, она устроила бы её так, что быстро бы оказалась в Славянске и Мариуполе. Но она этого не хочет, не желает пролонгации военных действий.
Проблема Украины ещё и в том, что, к сожалению, Киев неспособен контролировать собственные военные управления, добавил Прилепин - "там на уровне отдельных подразделений постоянно происходят незапланированные вещи". С другой стороны, по словам Прилепина, в период руководства ДНР Захарченко было ясно, что провокации могут быть и со стороны Донбасса, и на то были конкретные цели, заверил собеседник Малофеева.
"Пока был жив Захарченко, с нашей стороны тоже такое происходило - незапланированные вещи, и я сам к этому имел отношение. Потому что нас не устраивали Минские соглашения, и мы желали их каким-то образом дестабилизировать. Но то время давно уже закончилось", - пояснил Захар Прилепин.
Чуть раньше мы рассказывали о взгляде Прилепина на отношения России и Украины. А также на желание Александра Лукашенко стать президентом Союзного государства и в том числе России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 21:35
Гаспарян объяснил, когда в Европе наступит "самая большая опасность за последние 100 лет"
13 марта 2020, 21:35
Зеленский ликвидировал все русскоязычные школы
13 марта 2020, 21:35
Киев навяжет Москве "гибридный мир" по Донбассу и Крыму
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
13 марта 2020, 19:35
Путин сдал анализ на коронавирус? Песков сделал тонкий намёк о защите президента от COVID-19
13 марта 2020, 23:35
"Только молча, по-гозмановски косили глазами": Делягин о реакции либералов на его слова о коронавирусе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
08 марта 2020, 14:08
Поезд уходит. Почему поправки в конституцию готовят молниеносно. Н. Стариков
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.