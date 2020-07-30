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Прилепин признал "своих" среди задержанных в Минске: "Уж не знаю, зачем они всё это затеяли"
30 июля 2020, 07:05 • 264 • В мире
Писатель и бывший участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин признал своих бойцов в числе задержанных в Белоруссии. По его словам, вероятно, группа бойцов использовала белорусскую столицу в качестве транзита перед отправкой в другую страну. "Белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли", - заметил Прилепин в телеграм-канале.
В Белоруссии задержали более тридцати "русских наёмников". В СМИ появилась информация, будто задержанные бойцы принадлежат так называемой ЧВК Вагнер. На сайте белорусского портала "Белта" были обнародованы данные 33 задержанных бойцов.
Писатель и некогда заместитель командира батальона в ДНР Захар Прилепин признал своих в числе задержанных. При этом, убеждён он, мужчины в камуфляже, которые так взбаламутили белорусское медиапространство, на самом деле не планировали задерживаться в республике. По его словам, они, видимо, держали путь в другую страну.
"Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню), - отметил Прилепин в телеграм-канале. - То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны".
Он выразил уверенность, что белорусские спецслужбы прекрасно были осведомлены о целях наёмников, прибывших в республику.
"Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли", - отметил он.
Стоит добавить, что военкор Семён Пегов также высказал аналогичную версию, что бойцы намеревались использовать республику в качестве транзита. По его словам, это связано с тем, что ограничения на границе между Белоруссией и другими странами в период пандемии были мягче, что облегчало переброску бойцов в зоны конфликтов.
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