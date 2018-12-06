Прилепин объяснил, почему уехал из Донбасса

Писатель Захар Прилепин объяснил, почему он больше не хочет принимать участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью словенскому телеканалу RTV4.

По его словам, если раньше в Донбассе была «территория свободы — много музыки, много поэзии, много пространства для жеста», то в настоящее время ситуация поменялась.

«Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, я не хочу воевать за капитализм», — цитирует РИА Новости писателя.

Ранее Прилепин в беседе с ФАН рассказал, как на него повлияла ситуация в Донбассе.

В середине сентября сообщалось о переходе батальона Захара Прилепина в подчинение МВД ДНР.

4 декабря стало известно, что Прилепин назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени Горького по литературной части.