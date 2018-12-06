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Прилепин объяснил, почему уехал из Донбасса
06 декабря 2018, 10:09 • 322 • Украина
Писатель Захар Прилепин объяснил, почему он больше не хочет принимать участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью словенскому телеканалу RTV4.
РИА Новости © Захар Прилепин
По его словам, если раньше в Донбассе была «территория свободы — много музыки, много поэзии, много пространства для жеста», то в настоящее время ситуация поменялась.
«Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, я не хочу воевать за капитализм», — цитирует РИА Новости писателя.
Ранее Прилепин в беседе с ФАН рассказал, как на него повлияла ситуация в Донбассе.
В середине сентября сообщалось о переходе батальона Захара Прилепина в подчинение МВД ДНР.
4 декабря стало известно, что Прилепин назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени Горького по литературной части.
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