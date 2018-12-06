Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоо...
У СБУ окончательно поехала крыша: Коротченко о допросе священников на Украине
Эксперт назвал провокацией проход эсминца США вблизи российской базы
ЧП в небе над Японией: Истребитель США врезался в транспортный самолет
Главная / Украина

Прилепин объяснил, почему уехал из Донбасса

06 декабря 2018, 10:09  •  322 • Украина
Писатель Захар Прилепин объяснил, почему он больше не хочет принимать участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью словенскому телеканалу RTV4.
 
РИА Новости © Захар Прилепин
 

По его словам, если раньше в Донбассе была «территория свободы — много музыки, много поэзии, много пространства для жеста», то в настоящее время ситуация поменялась.

«Я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, я не хочу воевать за капитализм», — цитирует РИА Новости писателя.

Ранее Прилепин в беседе с ФАН рассказал, как на него повлияла ситуация в Донбассе.

В середине сентября сообщалось о переходе батальона Захара Прилепина в подчинение МВД ДНР.

4 декабря стало известно, что Прилепин назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени Горького по литературной части.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

322
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 00:24
В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ
05 декабря 2018, 21:10
СБУ вызвала на допрос священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ
05 декабря 2018, 21:09
В ЕК подтвердили намерение продолжать трёхсторонние переговоры по газу

06 декабря 2018, 00:24
ЕК заявила о важности транзита газа через Украину для энергобезопасности ЕС
05 декабря 2018, 14:39
Додон заявил, что Молдавия следит за ситуацией на границе с Украиной
06 декабря 2018, 10:09
Прилепин объяснил, почему уехал из Донбасса
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 00:39
Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанс...
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 декабря 2018, 15:56
"Людям ограничили передвижение... отзывают из отпусков..."
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
30 ноября 2018, 19:24
Украинские женщины — американскому телеканалу: «Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.