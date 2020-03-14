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Прилепин назвал Россию единственным возможным арбитром в «неуправляемой» Украине

14 марта 2020, 08:35  •  102 • Украина
Москва, 14 марта. Только Россия может стать арбитром в «неуправляемой» Украине, считает писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин. 
В эфире телеканала «Россия 1» Прилепин выразил уверенность, что украинские радикалы, называющие жителей Донбасса «пророссийскими террористами», знают, что это все же внутренний конфликт.
«Сейчас там уже точно, сто процентов ополчения состоит из местных жителей, потому что уже российским добровольцам ездить туда накладно, да и незачем, там уже хватает своей армии с лихвой», — заявил писатель.
При этом он считает, что киевским властям, нужна помощь третьей силы для урегулирования конфликта. Ранее Киев возлагал надежды на Европу, но та отказалась от решения украинской проблемы. В результате единственным «арбитром» в регионе остается Россия.
Писатель напомнил, что во время Майдана украинцев запугивали байками о том, что на площади может высадиться российский спецназ и всех разогнать. По словам Прилепина, сейчас у него есть ожидания, что вскоре «какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его».
«Аваков, Зеленский — неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет», — пояснил он.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.
На следующей неделе должен состояться телефонный разговор советников лидеров стран «нормандской четверки», в ходе которого планируется обсудить дату возможного саммита. Запланированная на 12 марта встреча советников не состоялась из-за ситуации с коронавирусом.
В беседе с Федеральным агентством новостей политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев выразил мнение, что освоившийся на президентском посту Владимир Зеленский понял, что тема Донбасса является очень сложной, а почти любые договоренности в итоге будут трактованы в пользу Москвы. Чтобы не загонять себя в ловушку, лучше вообще отложить тему Донбасса в сторону — к такой позиции пришел Зеленский.
Кроме того, заметил эксперт, Киев очень рассчитывает на поддержку со стороны США. Украинские власти будут настаивать на включении Вашингтона в «нормандский формат». Сложность будет оставаться до выборов президента США, где оппонентом Дональда Трампа, вероятнее всего, станет Джо Байден, главным компроматом против которого является как раз украинский кейс, который будет использовать Трамп в своих интересах, заключил Евгений Валяев.
Автор: Олег Волков

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