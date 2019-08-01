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Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

01 августа 2019, 00:39  •  6 • Украина
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, в Facebook.

«Украинская сторона представила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договорённость о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что жительница Горловки подорвалась на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе, она скончалась.

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