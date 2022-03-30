Прилавки заполнены на треть: Жители Германии рассказали о жизни в новой реальности

Новая реальность такова, что Европа вводила санкции против России, а страдает от них сама. Как живётся в таких условиях, откровенно рассказали жители Германии. По их словам, прилавки заполнены на треть.

Константин живёт в Баварии. За несколько часов до общения с журналистами он был в магазине. Муки по приемлемой цене не обнаружил. На полках только дорогие сорта.

"Примерно на 30-35% прилавки были заполнены", - приводит слова жителя Германии телеканал "360".

Мужчина отметил, что в его регионе ситуация несколько лучше, чем в роликах из других частей страны, которые он посмотрел.

С бензином ситуация непростая. На прошлой неделе дизель стоил 2,38 евро, сейчас - 2,14 евро, но это всё равно очень дорого. Пару лет назад 80 литров обходилось меньше чем в 80 евро. Теперь приходится за тот же объём выкладывать 180-190 евро.

Агнесса рассказала, что в магазинах с прилавков пропало подсолнечное масло, затем мука и ряд других продуктов. Но началось всё с русских товаров: семечек, зефира, солёных огурцов и помидоров. Раньше ту же бутылку масла можно было приобрести за 2-2,5 евро, теперь цены подскочили до 15 евро.

В условиях новой реальности многим немцам приходится экономить. Например, пользоваться не личными автомобилями, а общественным транспортом. Многие предпочитают перемещаться по городу на велосипедах. Некоторые кооперируются и совершают совместные поездки в авто, чтобы стоимость бензина поделить на всех пассажиров.