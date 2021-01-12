Прилавки магазинов могут опустеть навсегда

В России начало действовать госрегулирование цен на социально значимые продукты. Чиновники уверяют, что это поможет осадить ретейлеров и производителей, привыкших к сверхприбылям, а также остановит продуктовую инфляцию. На деле же при таком регулировании продукты – и дорогие и дешёвые – могут вовсе исчезнуть из магазинов.

9 декабря прошлого года Владимир Путин призвал кабмин бороться с ростом цен на продукты питания, а уже 30 декабря закон о госрегулировании был подписан президентом. Впрочем, ещё до этого в правительстве поспешили отчитаться: цены уже резко пошли вниз. «Представители сахарной отрасли подтвердили готовность минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, – рапортовал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. – Аналогичное решение приняли и маслозаводы».

Примечательно, что слова чиновников на этот раз не разошлись с делом: уже сегодня в большинстве крупных торговых сетей литр подсолнечного масла стоит не более 110 рублей, килограмм сахара – не более 45 рублей.

На те же грабли

У властей уже есть опыт заморозки цен на социально значимые продукты. В кризис 2008–2009 годов цены также ограничивали – правда, не законом, а специальным постановлением. Но в итоге такая политика была признана неэффективной.

Самым громким скандалом тех лет стал дефицит гречки. Цены на эту популярную крупу тогда внезапно взлетели в десятки раз. Власти на местах тут же включили административный ресурс, буквально приказав торговым сетям продавать гречку только по определённой цене. Ретейлеры вышли из положения по принципу «нет гречки – нет проблемы». В результате крупа на несколько месяцев попросту исчезла из магазинов. Кстати, в итоге цены на гречку немного снизились, но к прежним значениям уже не вернулись.

На самом деле фундаментальные причины роста цен на продукты в России давно известны. И дело тут вовсе не в картельных сговорах, алчных производителях или накрутках ретейла. Всё это, конечно, имеет место, но является скорее вишенкой на торте.

«НДС подняли, курс изменился, а рубль не усилился, вся импортная составляющая выросла, а она есть практически во всех продуктах питания (генетика, технология, оборудование, расходники импортные и так далее). Мы также объявили о том, что у нас открытая рыночная экономика. Соответственно своё влияние оказывает общемировая ситуация, особенно на тех рынках, где у нас достаточно высокая доля экспорта – зерна и растительного масла», – объясняет вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Неужели в Кремле и Белом доме об этом не знают, собираясь решать проблему административными методами? «Власти просто проспали тот момент, когда надо было внести коррективы в меры по поддержке производителей, чтобы восстановить их маржинальность. Вот тогда бы цены не повысились, – говорит управляющий партнёр консалтинговой компании Retail4You Сергей Лищук. – А теперь возникший пожар тушат законом о регулировании. Однако решить проблему с ростом цен можно только системной работой, которой пока что не видно».

В итоге мониторингом цен на продукты отныне занимается Генпрокуратура. На прошлой неделе из ведомства сообщили, что благодаря прокурорскому мониторингу уже удалось добиться снижения цен на продовольствие сразу в нескольких регионах – в Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях и др. «Всё это даст бизнесу сигнал не заниматься сахаром, маслом, подсолнечником и не строить новые магазины, где всё это будет продаваться. Рано или поздно это приведёт к тому, что у нас не будет ни сахара, ни масла, ни туалетной бумаги, как в Венесуэле», – комментирует директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Конкретно

Госрегулирование цен на продовольственном рынке сама по себе идея не новая. Однако если у нас во главу угла ставятся административные меры, то на Западе подобные госпрограммы направлены в первую очередь на поддержку сельхозпроизводителей.

– Хрестоматийный пример – госзакупки молока, которые проводились в США в 30-е годы. Государство покупало у фермеров продукцию, после чего… уничтожало её. Раздать её бедным было нельзя, поскольку тогда было бы нарушено антимонопольное законодательство. Однако аграрный сектор сохранился. Впоследствии эта кампания трансформировалась в программу льготной покупки продуктов. В России её часто ошибочно приравнивают к продуктовым талонам. Механизм этой программы и правда предусматривает раздачу карточек на покупку продуктов, однако в основе food stamps именно поддержка сельхозпроизводителей, которые могут гарантированно сбыть свою продукцию.

– Похожие программы есть и в странах ЕС, однако и там они прежде всего направлены на поддержку аграриев, а не на запретительное госрегулирование. Так, в Евросоюзе проводились масштабные госзакупки ржи, которая в итоге разве что не сгнивала на складах за ненадобностью. Однако эти интервенции помогали держаться на плаву сельхозпроизводителям.

– Кстати, в СССР также делались попытки по развитию ретейла и поддержки производителей. В этой связи показательна история создания сети магазинов «Океан» в середине 70-х. Этот передовой по тем временам формат рыбных магазинов создавался с целью поддержки рыбопромышленников. За основу в СССР взяли испанский опыт, где в то время уже работали рыбные супермаркеты. Холодильное оборудование купили в Европе, так как в Союзе тогда таких холодильников просто не было. В «Океанах» продавались и рыбные консервы, и живая рыба, и полуфабрикаты. В каждом магазине также непременно было расположено небольшое кафе или даже ресторан. С 1972 по 1977 год было открыто 104 магазина, и опыт был признан удачным. Правда, судьба у сети «Океан» оказалась весьма печальной: всё закончилось скандальным «рыбным делом», в рамках которого были осуждены 1,5 тыс. человек.

Кстати