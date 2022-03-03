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«Прилагаем все усилия, чтобы сохранить бизнес BMW Group в России»

03 марта 2022, 16:36  •  93 • Политика
Немецкая компания BMW приняла решение о приостановке сборки новых автомобилей в России из-за проблем логистики компонентов и текущей геополитической ситуации. Однако эта остановка, а также прекращение поставок машин — временные. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщила генеральный директор «BMW Group Россия» Ирина Шрамко. Производители планируют внимательно следить за развитием ситуации и принимать решения в зависимости от ее изменения.
Фото: BMW
— BMW Group больше не поставляет автомобили в Россию. Можно ли это оценивать как уход с рынка?
— В текущий момент мы временно приостановили поставки новых автомобилей и мотоциклов в Россию, равно как и локальную сборку на площадке партнера в Калининграде. В то же время мы внимательно следим за обстановкой и будем действовать исходя из тех экономических и политических решений, которые будут приняты.

Хочу отдельно подчеркнуть, что мы высоко ценим лояльность наших российских клиентов. У компании «BMW Group Россия» более 500 тыс. клиентов в нашей стране. Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить все возможности для существующих клиентов и бизнес BMW Group в России в целом.

Конечно, ситуация сейчас исключительная: то, что мы переживали на фоне коронавируса, даже не идет ни в какое сравнение. Многие компании борются в принципе за возможность существования. Логистические цепочки нарушены, а разница курсов валют может нивелировать любую прибыль.
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
— Что будет с существующими клиентами и их обслуживанием?
— Безусловно, последние события вызывают определенные сложности с доступностью деталей и комплектующих. Однако даже в условиях ограниченных поставок мы постараемся в полной мере обеспечить выполнение гарантийных обязательств перед клиентами BMW Group, равно как и оказание всего комплекса наших цифровых услуг.

Кроме того, совместными усилиями с партнерами в дилерской сети мы продолжим выполнять сервисное обслуживание автомобилей с соблюдением всех стандартов BMW Group. Наши задачи — поддержать существующих владельцев BMW, MINI и BMW Motorrad и обеспечить тот высокий уровень клиентского сервиса, к которому они привыкли.

— Возможно ли прямо сейчас приобрести новый автомобиль BMW?
— Как мы уже говорили, поставки для России временно приостановлены, поэтому заказ новых автомобилей и мотоциклов из производства сейчас ограничен. В настоящий момент предложение включает лишь те автомобили, которые уже были поставлены в нашу страну и представлены непосредственно в дилерской сети. Взвесив все существующие риски, мы на сегодняшний день передаем автомобили дилерам на основании полной предоплаты. Что касается техники, которая была ранее заказана, но не ввезена в Россию, то каждый случай следует обсуждать непосредственно с дилером.
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
— Недавно вы сообщили о новом договоре с «Автотором». Как вы оцениваете перспективы возобновления производства и реализации намеченных планов?

— Действительно, новое долгосрочное соглашение с нашим давним производственным партнером, компанией «Автотор», было подписано буквально месяц назад. Заключая контракт на сборочное производство, включающее операции по сварке и окраске, мы в первую очередь стремились обеспечить экономически целесообразное продуктовое предложение для российских клиентов.

История успешного сотрудничества BMW Group с компанией «Автотор» насчитывает более 20 лет. Вместе мы преодолели не один кризис. Однако, к нашему сожалению, текущая геополитическая обстановка и проблема логистики автомобильных компонентов не позволяет нам продолжить локальную сборку. Поэтому компания приняла решение о временной приостановке сборки.
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