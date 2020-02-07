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Прикрываются гражданскими самолётами? В Сирии чуть не попал под обстрел Израиля лайнер со 172 пассажирами

07 февраля 2020, 23:09  •  70 • В мире
В Сирии едва не произошла катастрофа с пассажирским самолётом Airbus-320, который перевозил 172 человека. По данным Минобороны России, лайнеру пришлось совершить посадку на русской авиабазе Хмеймим после того, как он чуть не попал под обстрел Израиля. Истребители F-16 выпустили ракеты именно в тот момент, когда самолёт заходил на посадку в Дамаске. В Минобороны прокомментировали, что это "становится характерной чертой израильских ВВС".
В Минобороны России рассказали о чудесном спасении пассажирского самолёта Airbus-320 в Сирии. Лайнер чуть не потерпел крушение. Он заходил на посадку в Дамаске, когда началась атака Израиля в ночь на четверг, 6 февраля. Именно в этот момент истребители F-16 нанесли удары ракетами "воздух-земля" по пригородам сирийской столицы. Они выпустили восемь ракет, не заходя в воздушное пространство Сирии, пишет РИА Новости.
В результате лайнеру со 172 пассажирами на борту пришлось спасаться на российской авиабазе Хмеймим. Самолёт совершил вынужденную посадку, пострадавших нет.
В Минобороны России прокомментировали, что "использование Израилем для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО гражданских самолётов становится характерной чертой израильских ВВС".
Об ударе по Сирии сообщало здание SANA. По предварительным данным, атака шла с территории Голанских высот, которые занимают израильские военные. SANA пишет, что им даже удалось поразить некоторые цели. При этом официально Армия обороны Израиля не стала комментировать эту информацию. Сообщается, что сирийским ПВО удалось успешно отразить атаку. До этого Россия неоднократно призывала Израиль прекратить наносить удары и уважать суверенитет Сирии.

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