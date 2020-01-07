Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Письмо от коалиции: МИД призвал зафиксировать «ошибку» в заявлении властей США
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Морской десант Хафтара захватил родной город Каддафи, силы ПНС бегут
Главная / В России

"Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами": Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

07 января 2020, 17:39  •  37 • В России

Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами.

Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова: Концепция вседозволенности, которая насаждается США, приводит к катастрофическим ошибкам

"Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами...Сейчас мы видим ситуацию, которая была настолько очевидна, настолько ее было невозможно списать на кого-то другого, что пришлось списать ее на ошибку", - прокомментировала недавние события дипломат.

Она призвала вспомнить события 20-летний давности, когда генерал армии США Колин Пауэлл появился в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках и начал говориться о необходимости ввода американских войск в Ирак с целью предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.

"Совбез был против, никакой резолюции в одобрение или поддержку или легализацию американских действий принято не было, в том числе и благодаря усилиям РФ. Здравомыслие восторжествовало среди других постоянных членов Совбеза. Та "ошибка" вылилась в целую цепочку катастроф в регионе, которые далее, прорвав все плотины, превратились в огромный поток катастроф, затянув и Европу, и Азию в большом понимании. Это и миграция, и расширение террористической угрозы, и создание глобальных террористических угроз", - заявила Захарова.

Теперь "концепция вседозволенности и собственной исключительности" насаждается не только среди американцев, но и мировому сообществу, прививается людям с самого раннего детства.

"Мы говорим о маленькой "ошибке" в виде направления письма о выводе войск [США из Ирака], которое потом оказалось проектом письма. Но этих ошибок уже столько, что пора остановиться и задать вопрос - почему мировое сообщество, имея все мировые институты, находится в таком пассивном, ожидающем состоянии. Почему всего несколько стран могут взывать к голосу разума по вопросам, которые и так уже очевидны", - посетовала представитель МИД.

Согласно ее данным, сейчас вопрос вывода американских войск из Ирака обсуждается не только в США, но и в НАТО. При этом Вашингтон оставил за собой право введения санкций против Багдада, даже если военный контингент будет выпровожен на абсолютно легальных основаниях.

"Что он (военный контингент - прим.ред.) там делает, никто не знает. А то, что он должен покинуть территорию страны - должна решать именно сама страна. Такое поведение США стало практически нормой. Тоже самое в отношении Сирии, Ливии - разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал? Кто наконец задаст вопрос: сколько все это можно терпеть?", - подытожила Захарова.

Напомним, что отношения между США и Ираком с Ираном ухудшились после того, как американцы нанесли прицельный ракетный удар по кортежу близ Багдада. Погибли военачальники двух стран и еще свыше десяти человек.

Сайт kp.ru писал, что Ирак потребовал от Вашингтона вывести военных с территории страны, а Иран пообещал отомстить и уже даже придумал 13 вариантов ответных мер.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Стариков: Убийством Сулеймани США показывают, что могут объявить террористической любую организацию - хоть ФСБ и убить кого угодно

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 01:24
Как я встречал с президентом Рождество Христово в... 46-градусный мороз
07 января 2020, 01:24
Путин вновь приехал на Рождество в храм, где его крестили
06 января 2020, 18:54
18 храмов, где встречал Рождество Владимир Путин
07 января 2020, 17:39
"Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами": Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке
06 января 2020, 13:54
«Надо ориентироваться на интересы пациента»: что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году
07 января 2020, 09:24
«По последнему слову техники и технологий»: какие задачи стоят перед российской армией в 2020 году
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2020, 09:39
У и Б сидели на трубе: как энергетический транзит России становится её слабостью
07 января 2020, 09:39
В шлёпках - и в музей: Первая леди Украины пренебрегла деловым этикетом в Омане
07 января 2020, 12:54
Кризис на Ближнем Востоке: Украина примкнула к США
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической орга...
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
03 января 2020, 14:39
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами": Посольство США в Ираке приостанавливает работу, дипломаты разбегаются - СМИ
06 января 2020, 20:39
Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
03 января 2020, 13:12
Куликов УНИЧТОЖИЛ Гордона своей речью! Студии НЕЧЕГО СКАЗАТЬ в ответ!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.