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Прикрывающиеся "российской агрессией" США отказались от санкций против "Северного потока - 2"

12 декабря 2021, 16:10  •  77 • Политика
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Белый дом обеспечил себе информационную победу, считает политолог
Информационная истерия по поводу "нападения" российских войск на Украину – лишь удачное до некоторых пор прикрытие, которое позволило Соединенным Штатам сдать свои позиции в отношении "Северного потока – 2". Такое заявление сделал политолог Константин Бондаренко.
Эксперт считает, ссылаясь на "косвенные признаки", что Соединенные Штаты наконец-то достигли с Российской Федерацией договоренностей по поводу "Северного потока – 2". И нагнетание истерии с воплями "Путин нападет" оказались лишь запущенным в средства массовой информации прикрытием, чтобы Штаты вышли победителем из всей истории. В конце-концов, Белый дом не мог так просто заявить о своем отказе от давления на проект.
В любом случае, считает спикер, "Северный поток – 2" будет запущен.
Бондаренко также высказался по поводу ситуации в Донбассе – по мнению политолога, наиболее эффективны бы были прямые договоренности между Кремлем и Белым домом. Их влияние на положение действующей украинской администрации зависит от поведения самого Зеленского.
"Любой вопрос может быть как улучшен, так и ухудшен теми, кто отвечает за внутреннюю политику. Все зависит от того, как Зеленский сработает в информационной сфере", – высказался эксперт.
Ранее киевский политтехнолог Михаил Погребинский заявил, комментируя ситуацию на востоке Украины, что Москва должна провести переговоры по Донбассу не с Нуланд, представляющую госдепартамент США по политическим вопросам, а с самим Байденом – либо его непосресдветнным советником Джейком Салливаном.

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