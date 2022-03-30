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Прикрывались и бросили умирать: Кадыров рассказал о спасении чеченцами стариков на Украине

30 марта 2022, 04:45  •  46 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео о действиях чеченских подразделений на территории Украины. Чеченцы охотно фотографируются с местными, зачищают брошенные склады ВСУ, спасают мирных жителей.
"Бравые украинские солдаты бросают даже стариков, которыми еще недавно они прикрывались, как живым щитом", – пишет Кадыров в своем телеграм-канале.
На видео чеченские бойцы выносят из обгоревшего многоквартирного дома еле живого человека. "Аккуратно, аккуратно!" – распоряжается командир.
"Самое страшное, что подобное отношение к мирным жителям со стороны бандеровских преступников имеет массовый характер", – резюмирует Кадыров.
В числе трофеев солдат чеченского спецназа униформа, боеприпасы ВСУ. В спешке националисты бросают даже медали и шевроны с нацистской символикой. Переодеваются в гражданское и пытаются спрятаться. Кадыров пообещал: "Ни один военный преступник не скроется от нашего неминуемого наказания!"

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