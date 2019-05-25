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«Прикрытие попыток расшатать обстановку»: в Минобороны РФ назвали ложью заявления США о химатаке в Сирии

25 мая 2019, 01:09  •  16 • В мире
Минобороны России назвало ложью заявления США о предполагаемой химатаке в Сирии. По данным американской стороны, полученным от «многочисленных источников», в провинции Идлиб были применены бомбы с отравляющими веществами. В Вашингтоне признают, что не могут доказать причастность сирийского правительства, но предупредили, что следят за действиями Дамаска. В российском военном ведомстве считают, что подобные предположения только усиливают напряжённость в зоне деэскалации.
 
© OMAR HAJ KADOUR / AFP
 

Заявляя о якобы проведённой правительством Сирии химатаке в районе провинции Идлиб, США пытаются помочь террористам в обострении ситуации в регионе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все попытки Госдепартамента выдумать очередную историю про «химические атаки» являются ничем иным, как политическим прикрытием отчаянных попыток террористов расшатать обстановку в зоне деэскалации Идлиб и спровоцировать там гуманитарную катастрофу», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что даже традиционные противники Дамаска в лице «Обсерватории по правам человека» и «Белых касок» заявили об отсутствии данных о какой-либо химатаке.

«Обе эти созданные Западом же в пропагандистских целях «организации» официально заявили, что у них нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой «атаки», — добавил представитель Минобороны.

Информацию о якобы химатаке распространяют сами боевики, чтобы вновь заручиться поддержкой мирового сообщества в борьбе против сирийского правительств, убеждён директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«В этой ситуации ожидалось, что рано или поздно со стороны боевиков Джебхат ан-Нусры* будет провокация именно с просьбой поддержать их международному сообществу, мотивируя это фэйковыми новостями о химическом оружии. Это стандартный ход, ему уже тысячу и один раз были подтверждение. Ещё раз произошло то же самое», — сказал он RT.

«Не поддавались на провокации» 

Напомним, 21 мая Госдеп США заявил, что 19 мая правительственные войска Сирии, возможно, «возобновили использование химического оружия» .

«Предполагаемое нападение 19 мая на северо-западе Сирии является частью жестокой кампании режима (президента Сирии Башара. — RT) Асада, которая нарушает режим прекращения огня, защищавший несколько миллионов мирных жителей в районе Идлиба», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

А в пятницу 24 мая официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что информация о якобы проведённой химатаке подтверждается «многочисленными источниками», однако нельзя утверждать, кто именно мог за ней стоять.

«У нас есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию. Мы знаем, конечно, что таким образом, к сожалению, действует режим Асада. Но у нас пока нет окончательных выводов, потому что мы продолжаем расследование», — сказала она.

В российском Минобороны напомнили, что территория, о которой говорится в заявлении, находится под контролем боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», а не оппозиции.

«Каких-то других «оппозиционеров», кроме террористов «ан-Нусры», уничтоживших еще в феврале все формирования «вооруженной оппозиции» и удерживающих эти районы под своим тотальным контролем, там больше нет», — подчеркнул Конашенков.

При этом именно правительственные войска 18 мая в одностороннем порядке прекратили вести огонь, напомнили в оборонном ведомстве России.

«Хотим также напомнить Госдепартаменту, что сирийские правительственные войска еще 18 мая первыми в одностороннем порядке полностью прекратили огонь, и не поддавались на многочисленные провокации несколько дней. Поэтому никаких «атак» 19 мая в зоне деэскалации Идлиб не было в принципе», — указал Конашенков.

В отличие от предыдущих заявлениях о якобы химатаках правительства Сирии, в этот раз США не так уверены и не торопятся с выводами. Это связано с тем, что американская позиция перестала вызывать доверие даже у союзников Вашингтона, отметил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Обвинения Вашингтона потеряли доверие международного сообщества. То, что проходило несколько лет тому назад легко и просто, в настоящее время встречает достаточно неоднозначную реакцию у международного сообщества. Меняется отношение к тем же «Белым каскам». Многие пропагандистские штампы в отношении сирийского правительства и тех сил, которые его поддерживают, всё больше вызывают сомнения, в том числе и на Западе», — сказал он RT.

«Химатака» в Думе

Напомним, 7 апреля прошлого года западные СМИ сообщили о якобы проведённой правительством Сирии химатаки в городе Дума. Данные были получены от неправительственных организаций, среди которых «Белые каски» и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Уже через два дня Минобороны России сообщило, что никаких следов отравляющих веществ в думе нет. Кроме того, RT нашёл 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который в ролике «Белых касок» был представлен, как жертва атаки. Он и его отец рассказали, что снятый «касками» материал был постановочным.

Несмотря на отсутствие доказательств, США, Франция и Великобритания нанесла удары по правительственным сирийским объектам. Вашингтон оправдывал атаку информацией, полученной от «заслуживающих доверия» источниках.

А 1 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования предполагаемой химатаки на Думу. Согласно документу, два баллона с, вероятно, хлором, принадлежали правительственным войскам, так как они были сброшены с воздуха, тогда как у боевиков авиации нет.

Однако в руки журналистов попал документ с экспертизой, составленной инженером ОЗХО Иэном Хендерсоном, в котором говорится, что баллоны с газом, вероятнее всего, были доставлены вручную.

«По итогам наблюдений, сделанных в двух местах, а также последовавшего анализа можно заключить, что оба цилиндра были скорее занесены вручную, нежели сброшены с летательного аппарата», — говорится в документе.

Отметим, что сама экспертиза, попавшая в распоряжение RT, датирована февралём 2019 года, однако её выводы не вошли в финальный доклад ОЗХО.

 

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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