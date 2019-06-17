Прикрыть сторонников Гуайдо: Болтон неуклюже отвлёк внимание «новым» контрактом России и Венесуэлы

Автор:

Курганов Дмитрий

«Купить поддержку» России

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого США вот уже несколько месяцев никак не могут свергнуть, в том, что в мае текущего года он заключил с Россией контракт на поставку вооружений. По словам Болтона, в то время как сотни венесуэльцев голодали, Мадуро нерационально использовал ресурсы страны.

Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Как написал советник Дональда Трампа на своей странице в Twitter, сумма оборонного контракта составила 209 миллионов долларов. Именно столько Каракас, согласно утверждению Болтона, потратил на покупку «постоянной поддержки со стороны России». На этом информация исчерпывается. Ни сроков, ни других деталей договора, ни каких-либо доказательств, что такое соглашение вообще существует, Болтон не привёл.

Ещё одна выдумка американцев

Заявление американского политика уже вызвало соответствующую реакцию в России. Посол нашей страны в Каракасе Владимир Заемский назвал заявление Болтона «очередной выдумкой», целью которой является необходимость напомнить миру – именно Россия якобы виновата в том, что Венесуэла представляет собой какую-то угрозу. «Президент Путин на днях предельно чётко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», – подчеркнул дипломат.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России действительно затронул тему поставок вооружений Венесуэле. Однако речь шла о тех контрактах, которые государствами были заключены ранее. Путин отметил, что Россия давно не продаёт оружие в эту страну, но согласно уже действующим договорам должна поставленные вооружения обслуживать, чем наши специалисты и занимаются в течение нескольких последних лет. Именно этим, по словам российского лидера, объясняется присутствие «наших людей» в этой латиноамериканской стране. Путин ещё раз подчеркнул, что никаких опорных военных баз Россия в Венесуэле не создаёт, ограничиваясь выполнением своих обязательств в рамках военно-технического сотрудничества.

В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Проблемы с логикой и арифметикой

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в посте на своей странице в Facebook назвал заявление Болтона «типичнейшей конспирологией», уличив советника Трампа в «полном незнании» России и неумении считать. Сенатор отметил, что просто смешно полагать, будто поддержку Кремля можно купить, тем более такой суммой. 209 миллионов долларов – это менее 13,5 миллиардов рублей, что составляет менее 0,01 процента от расходного бюджета нашей страны за год. Клинцевич также напомнил, что взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса началось ещё в 2001 году.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также прокомментировал нападки Болтона на Мадуро из-за мнимого оборонного контракта на 209 миллионов долларов. По его словам, военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы касается только их самих, а США не должны в это влезать. При этом развитие самой латиноамериканской страны – это её внутреннее дело. «Ни в первом, ни во втором случае США не могут и не должны иметь к этому какого-либо отношения. От слова "никакого"», — приводят слова сенатора «Вести.RU».

Потребности есть, возможности пока нет

Там же на форуме в Петербурге глава «Ростеха» Сергей Чемезов не исключил того, что Россия и Венесуэла могут заключить новые контракты на поставки вооружений. Он отметил, что потребности в них у Каракаса действительно есть, однако для этого сначала должна стабилизироваться ситуация в этой латиноамериканской стране. То есть ситуация получается как раз обратная тому, что «рисует» Болтон в Twitter. Москва и рада бы продать Каракасу ещё больше оружия, на такой возможности на сегодняшний день как раз нет из-за сложной обстановки в Боливарианской республике.

Также Чемезов рассказал о ходе строительства в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова и центра по обслуживанию вертолётной техники. По его словам, основные проблемы возникают из-за американских санкций и периодических отключений электричества. Из-за этого работы приходилось прекращать на довольно короткий промежуток времени. США всеми способами мешают завозить в Венесуэлу оборудование и комплектующие, поэтому конкретные сроки окончания строительства завода пока не называются. Вместе с тем, глава «Ростеха» отметил, что российские специалисты уже начали обучать венесуэльских пилотов, а сам вертолётный центр предполагается достроить в 2020 году.

Фото: www.globallookpress.com

Коррупция в стане Гуайдо

За не подкреплёнными ничем обвинениями Болтона в адрес Мадуро и сообщениями о готовящихся санкциях Евросоюза против Каракаса в информационном пространстве слегка затерялось расследование Panam Post о коррупции в рядах венесуэльской оппозиции во главе с поддерживаемым Западом Хуаном Гуайдо. Как утверждается на страницах издания, борцы с «режимом Мадуро» присваивали себе средства, которые выделялись зарубежными спонсорами для подкупа венесуэльских военных, чтобы те перешли на сторону оппозиции.

В частности, в материале речь идёт о том, что члены ультрарадикальной «Народной воли» Россану Баррера и Кевин Рохас отвечали за размещение в Колумбии дезертировавших из венесуэльской армии солдат и членов их семей. Своему начальству они отчитывались о расходовании средств на содержание 1450 человек в семи гостиницах, в то время как в реальности такая помощь оказывалась лишь 700 постояльцам в двух отелях. «Сэкономленные» деньги Баррера и Рохас расходовали по своему усмотрению. Проще говоря, спускали на дорогостоящие покупки и развлечения. Начать расследование в связи с махинациями венесуэльской оппозиции уже призвал глава Организации американских государств Луис Альмагро.

Луис Альмагро. Фото: www.globallookpress.com

Разумеется, такая информация бросает тень на планы Запада в отношении Венесуэлы. План Вашингтона по свержению Мадуро и так с треском провалился, а тут ещё раздувается коррупционный скандал. Не исключено, что именно по этой причине Болтон намеренно пытается заглушить информационную повестку данными о «новом» оборонном контракте между Россией и Венесуэлой. Сумма контрактов между двумя странами ранее называлась в районе 11 миллиардов долларов. Возможно, один из них и был на 209 миллионов. Может быть, советник Дональда Трампа год перепутал?