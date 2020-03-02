«Прикрыть с земли и с воздуха»: на что способен новейший российский артиллерийский комплекс «Деривация»

На параде Победы в Москве впервые будут продемонстрированы новейшие боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО», сообщили журналистам в Минобороны РФ. Техника прибудет в подмосковное Алабино на этой неделе. Сейчас «Деривация» находится на испытаниях, первые поставки в войска запланированы на 2022 год. Комплекс предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей на дальности до 14,5 км. Такие высокие боевые характеристики обеспечиваются 57-мм дистанционным модулем, в арсенал которого войдут управляемые боеприпасы. По мнению экспертов, «Деривация» станет высокоэффективным, универсальным и недорогим в эксплуатации средством ПВО и огневой поддержки мотострелковых подразделений.

В День Победы по Красной площади впервые пройдут боевые машины новейшего зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Техника прибудет в столичный регион по железной дороге на этой неделе вместе с расчётом находящейся на испытаниях артиллерийской системы «Коалиция». Тренировки экипажей перед парадом в честь 75-летия Победы будут проходить в подмосковном Алабине.

«152-мм самоходные артиллерийские установки 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» и боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО», которые впервые примут участие в параде, загружены на платформы и следуют в Подмосковье железнодорожным транспортом», — информирует военное ведомство.

Обнаружение и обстрел

Ключевая задача «Деривации-ПВО» — поражение широкого спектра воздушных целей: штурмовиков и других низколетящих самолётов, вертолётов, БПЛА, авиационных боеприпасов, крылатых ракет, снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также комплекс способен обстреливать легкобронированную наземную военную технику и надводные объекты.

В состав «Деривации» входят боевая машина, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».

«Боевая машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву», — говорится в материалах Минобороны РФ.

«Деривация» является детищем АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в «Уралвагонзавод»). Опытный образец был создан в начале 2018 года. По информации разработчика, комплекс сможет выполнять функции ПВО и огневой поддержки наземных формирований.

Испытания «Деривации» планируется завершить в 2021 году, а первые серийные поставки в войска должны начаться в 2022 году. Кроме того, «Буревестник» разрабатывает морскую модификацию ЗАК в соответствии с утвержденными Минобороны РФ тактико-техническими характеристиками. Комплекс будет устанавливаться на новые российские корабли, а также суда, проходящие модернизацию.

Главным оружием «Деривации» является дистанционно-управляемый необитаемый боевой модуль АУ-220М («Байкал»). Он оснащён 7,62-мм пулемётом 6П7К (одна из модификаций знаменитого пулемёта Калашникова) и 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики. Масса модуля — 3650 кг.

Помимо «Деривации», «Байкал» может устанавливаться на перспективные и модернизированные бронированные машины «с целью повышения огневой мощи мотострелковых и пехотных подразделений», а также корабли водоизмещением более 250 т.

В феврале на индийской выставке вооружений DefExpo 2020 генеральный директор «Буревестника» Георгий Закаменных сообщил журналистам, что АУ-220М «находится на завершающем этапе разработки». По его словам, пушка способна поражать «все типы целей на поле боя, кроме основных боевых танков».

Благодаря круговому вращению в 360 градусов по горизонту модуль способен вести стрельбу в любом направлении. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей «Байкала» — 14,5 км, вертикальная — 7,5 км, скорострельность — 80 выстрелов в минуту. Боекомплект пушки составляет 80 снарядов, пулемёта — 500.

По информации «Буревестника», высокая точность стрельбы АУ-220М достигается современным прицельным комплексом, «включающим в себя телевизионный и тепловизионный каналы, лазерные дальномеры и независимую 2-плоскостную стабилизацию поля зрения».

«Байкал» устойчив к прихотям погоды и может применяться в любое время суток. Лобовая проекция модуля защищена от попадания 30-мм боеприпасов, остальные части конструкции — от поражения пули калибра 7,62 мм.

АУ-220М предназначен для стрельбы несколькими видами боеприпасов. На сайте «Буревестника» говорится, что модуль может вести огонь «выстрелами унитарного заряжания с осколочно-фугасным, бронебойным и управляемым снарядами».

При этом, согласно материалам Минобороны РФ, боекомплект «Деривации» состоит из пяти типов боеприпасов, «основным из которых является многофункциональный снаряд с дистанционно программируемым подрывом возле цели».

В России активно совершенствуются боеприпасы калибра 57 мм. Ранее в интервью РИА Новости управляющий директор АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев рассказал о грядущей разработке «перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-мм управляемого артиллерийского снаряда».

Как пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, преимущества управляемых боеприпасов заключаются в значительной поражающей мощи и высокой точности благодаря дистанционному подрыву. Такие снаряды содержат электронную начинку, необходимую для коррекции траектории полёта и детонации «в нужном месте». Цель уничтожается осколками, а не прямым попаданием.

Экономичнее и эффективнее

Опрошенные RT эксперты назвали «Деривацию» недорогим и высокоэффективным средством ПВО ближнего радиуса. По их мнению, на театре военных действий детище «Буревестника» будет в основном выполнять функции войсковой ПВО, прикрывая мотострелковое подразделение на марше.

«При сопровождении колонн «Деривация» сможет сбивать вражеские БПЛА, в том числе ударные, и вертолёты. В войска комплекс будет поступать как штатное средство ПВО в составе механизированных бригад, батальонов, полков, дивизий. На мой взгляд, в армии «Деривация» станет своеобразным дополнением к зенитному комплексу «Тунгуска», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Как полагает аналитик, к созданию «Деривации» отечественных учёных и военных мог подтолкнуть опыт применения советской зенитной установки ЗСУ-57-2 (в СМИ она получила прозвище «Адская молотилка») в Сирии со стороны правительственных войск и боевиков. Данный вид техники не стоит на вооружении ВС РФ, но по-прежнему входит в арсенал некоторых иностранных государств и используется в локальных конфликтах.

ЗАК «Деривация» на форуме «Армия-2019»

© Vitaly V.Kuzmin

«У российских механизированных частей существует потребность в универсальном самоходном зенитном артиллерийском комплексе с пушкой калибра 57-мм, которая естественно намного мощнее нынешнего 30-мм орудия. Благодаря такому вооружению «Деривация» может решать широкий спектр задач, связанных с уничтожением воздушных и наземных целей», — подчеркнул Леонков.

В беседе с RT директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов также обратил внимание на универсальность «Деривации». В то же время, как считает аналитик, данный комплекс может стать незаменимым помощником в борьбе с БПЛА, в том числе с дронами ближневосточных боевиков. Ещё одним преимуществом детища «Буревестника» эксперт назвал дешевизну эксплуатации по сравнению с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) малой дальности.

«ЗРК используют ракеты, а они всегда стоят дороже артиллерийских снарядов. Конечно, сейчас боеприпасы для пушек становятся более совершенными, используются различные типы взрывателей и как следствие растёт их цена. Тем не менее, при заявленной кучности и плотности огня «Деривация» будет экономичнее, например, такого комплекса как «Тор», — пояснил Кнутов.

Эксперт уверен, что российские конструкторы и военные сделали правильный выбор, установив на «Деривацию» 57-мм орудие. Пушка меньшего калибра уже не может гарантировано уничтожать современную и перспективную военную технику, рассуждает собеседник RT.

«Средства поражения должны поспевать за эволюцией брони. Сейчас усиливается защищённость не только сухопутных боевых машин, но и авиации. Однако российская 57-мм пушка, которая установлена на «Деривации», с новыми снарядами должна стать высокоэффективным и надёжным орудием, которое способно прикрыть колонну войск от нападения с земли и с воздуха», — подытожил Кнутов.