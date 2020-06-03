Прикрылся Китаем и ударил по Биллу Гейтсу: Трамп объявил войну ВОЗ

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) – финансовых, и, возможно, даже членства, поскольку та, дескать, не провела реформ, которые требовал реализовать в течение 30 дней Белый дом, хотя половина отпущенного на это срока уже прошла.

Выступая в Вашингтоне 29 мая на пресс-конференции, Трамп снова обвинил ВОЗ в том, что она находится под полным контролем Китая, несмотря на то что ежегодные взносы КНР составляют 40 миллионов долларов против 450 миллионов со стороны США, а число китайцев среди примерно 2100 специалистов ВОЗ составляет меньше 40 человек. Трамп заявил, что деньги, которые США давали ВОЗ и выделение которых было "приостановлено" 14 апреля 2020 года, будут в будущем направляться на другие "глобальные потребности общественного здравоохранения".

Чего Вашингтон хочет от ВОЗ

В ультиматуме, который Трамп направил ранее главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, утверждалось, что организация проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке нового вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже раньше. Она, дескать, не провела также "независимого расследования" после появления данных, расходившихся с официальной позицией Пекина. ВОЗ, по словам президента США, зная об опасности с конца 2019 года, долго скрывала возникшую угрозу от остального мира, который не успел к ней из-за этого как следует подготовиться.

Президент США Дональд Трамп не желает тратить деньги налогоплательщиков на международные структуры, если те не служат интересам Америки. Фото: Shawn Thew / Globallookpress

Призвав после этих обвинений ВОЗ, не мешкая, "доказать" свою независимость от Китая, Трамп выдал настоящий перл:

Я не могу позволить, чтобы доллары американских налогоплательщиков продолжали финансировать организацию, которая в своём нынешнем состоянии столь явно не служит интересам Америки.

По словам помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, вместо ВОЗ, которую он назвал коррумпированной структурой, контролируемой Китаем, США будут вкладывать финансовые средства непосредственно в Красный Крест и находящиеся на передовой госпитали по всему миру.

Сам Трамп считает, что "расследование", проведённое его администрацией,

"подтвердило многие серьёзные опасения", о которых он заявлял в прошлом месяце, а также "выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики".

ВОЗ не согласна, но…

ВОЗ отвергает эти обвинения, их критикуют также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, руководство ЕС и ведущих европейских стран, Китай и Россия, многие эксперты, но Трампу на это наплевать.

Кстати, определённая доля истины в критике ВОЗ Трампом есть, поскольку как проект ООН ВОЗ просто обязана проявлять дипломатичность и осторожность в отношениях со странами-членами, и от неё не стоит ожидать резкой публичной критики их политики в области здравоохранения. В каком-то смысле ВОЗ пришлось действительно довериться Китаю – его статистике, которая, как представляется, оказалась заниженной. И у неё не было возможности давить на власти КНР, которые пустили в Ухань международную группу учёных лишь в середине февраля этого года. Тем более что в соответствии со своим уставом ВОЗ должна ориентироваться на органы здравоохранения стран-членов.

У администрации США существуют серьёзные подозрения, что Китай пытался выставить себя в лучшем свете, особенно в начале эпидемии коронавируса, чем всё обстояло на самом деле. Фото: Xiong Qi / Globallookpress

Есть и ещё один очень важный аспект, часто ускользающий от внимания: большая часть бюджета ВОЗ поступает от частных спонсоров, финансирующих конкретные, как правило долгосрочные проекты – борьбу с корью, малярией, снижение детской смертности и т.д. Среди них есть и китайские, например, фармацевтическая компания Hualan Biological Bacterin, перечислившая ВОЗ в прошлом году около полумиллиона долларов, но куда больше американских, финансирование которыми ВОЗ несопоставимо.

Делаем выводы

Давайте теперь подведём некоторые итоги.

Во-первых, администрация Трампа распространила "холодную войну" с КНР за мировое господство, происходящую пока в основном в торгово-экономической и научной сферах, на ВОЗ, где всякое китайское влияние должно быть в максимальной степени искоренено.

Во-вторых, администрацией Трампа поставлена задача заставить ВОЗ служить интересам исключительно США в рамках общей политики установления контроля над международными и ооновскими структурами. Ярким примером этого является "захват" ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и превращение этой некогда профессиональной и нейтральной структуры в обслугу англо-саксонских провокаций на Ближнем Востоке (фейковые химатаки в Сирии), акций против России (дело Скрипалей) и т.д.

Американский "филантроп" Билл Гейтс и Ко намерены стать чем-то вроде "продавцов воздуха", что нравится далеко не всем даже в США. Фото: Stephan Schulz / Globallookpress

Но самое главное – это в-третьих, это то, что заявления официальных лиц США практически обходят стороной. Речь идёт о недопустимости решающего влияния на политику ВОЗ враждебных нынешней американской администрации глобалистских структур типа Фонда Билла и Мелинды Гейтс и основанного тем же "филантропом" Глобального альянса по вакцинам и глобализации (GAVI). Обе эти восходящие к Гейтсу и стоящим за ним глобалистам-демократам структуры, которых многие обвиняют в причастности к COVID-19 и подготовке через страх и обязательное вакцинирование с элементами чипирования к грядущему контролю над миром, обеспечивали в 2018-2019 годах соответственно 10% и 8% финансирования ВОЗ (530 и 370 миллионов долларов). Это больше, чем вклад американского государства, который составляет почти 15%.

Совершенно очевидно, что Трамп не желает терпеть устанавливающийся контроль над ВОЗ со стороны своих конкурентов за власть в США и представителей альтернативного видения будущего Америки и всего мира, хотя они также являются американцами. Против этой силы и направлен фактически главный удар со стороны администрации Трампа, а Китай выступает, прежде всего, в виде удобного прикрытия и лишь во вторую очередь как непосредственная угроза. Ведь КНР – на почве неприятия протекционистской политики Трампа – вполне способна спеться с американскими глобалистами, которые хотят иметь в своём кармане не только Америку, но и весь мир.

Трамп хочет, в конечном счёте, того же, но другими методами – не путём "растворения" в мире США, а роста их могущества и установления над миром неприкрытого американского диктата вместо наднациональной власти космополитической элиты. Таков глубинный смысл происходящих сейчас "тёрок" вокруг ВОЗ, за которыми России остаётся лишь внимательно наблюдать, делая ставку на собственные силы и подготовку к существованию в мире, верховодить в котором намерены продавцы вакцин.