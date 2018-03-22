«Прикрылись профессиональными стандартами»: как Навальный и Собчак поссорились из-за журналистов «Радио Свобода»

«Радио Свобода»* уволило доверенных лиц Ксении Собчак — режиссёра Александра Расторгуева и журналиста Марию Павлову. Экс-кандидат в президенты РФ обвинила их в фальсификации документов на выборах 18 марта. Накануне дня голосования сотрудники иноагента подписали более 200 пустых бланков направлений наблюдателей и выдали их сторонникам Алексея Навального. После этого оппозиционные лидеры выступили со взаимными обвинениями. Эксперты отмечают, что замять скандал радиостанции удалось, «прикрывшись профессиональным стандартами».

Журналисты Александр Расторгуев и Мария Павлова были уволены с «Радио Свобода». Сообщение об этом появилось на сайте издания 20 марта. Формальным основанием для такого решения стало нарушение сотрудниками иноагента «профессиональных стандартов». Об этом сообщил главный редактор медиакорпорации Ненад Пейич.

Расторгуев и Павлова лишились своих рабочих мест за участие в «политической и партийной деятельности». Пользуясь статусом доверенных лиц кандидата в президенты Ксении Собчак, они подписали свыше 200 бланков направлений наблюдателей на избирательные участки. Эти документы получили сторонники Алексея Навального и 18 марта пришли с ними на избирательные участки в Кемеровской области, где проходили выборы президента России. Собчак обвинила журналистов в фальсификации документов.

«Они нарушили закон»

В преддверии выборов администрация «Радио Свобода» попросила Ксению Собчак назначить своими доверенными лицами Расторгуева и Павлову. По версии издания, его сотрудникам был необходим этот статус для беспрепятственной работы на избирательных участках в рамках съёмок фильма про выборы президента РФ.

Штаб-квартира корпорации «Радио Свобода» (Прага)

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Собчак пошла навстречу и 16 марта в 19:30 Расторгуев и Павлова получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты с условием, что они будут использовать свой статус исключительно в профессиональных целях. 17 марта журналисты вылетели для съёмок в Чечню. Однако перед поездкой, без ведома Собчак, они подписали более 200 пустых бланков направлений наблюдателям. Как выяснилось позже, они действовали в интересах Алексея Навального, который из-за судимости не был допущен на выборы президента.

«Сегодня (18 марта) выяснилось, что направления выписанные наблюдателям от имени Павловой и Расторгуева обнаружились в Кемеровской области. Как такое могло получиться, мы разбирались несколько часов! Итог: в ночь с пятницы на субботу журналисты подписали больше двухсот пустых бланков направлений наблюдателям», — пояснила Собчак на своей странице в Facebook.

По словам Собчак, действия сотрудников «Радио Свобода» поставили под угрозу наблюдение за процессом голосования в Кемеровской области. Наблюдателей с бланками, подписанными Расторгуевым и Павловой, не пустили на избирательные участки «до выяснения обстоятельств».

«Помимо нарушений договорённостей с нами, они нарушили закон, выдав наблюдателям пустые бланки за своей подписью. Недопустимо, чтобы необдуманные действия (мы надеемся, что это не провокация) стали причиной срыва наблюдения», — отметила Собчак.

Новость об увольнении Расторгуева и Павлова экс-кандидат в президенты РФ восприняла положительно, вновь осудив практику использования «лживых методов».

«Это были наши наблюдатели»

Вечером 18 марта ситуация с Расторгуевым и Павловым оказалась центральной темой дебатов на YouTube-канале Навальный LIVE с участием самого Навального и Собчак. Оппонент Навального сообщила, что Расторгуев «взял направления, перепечатал, вписал несуществующие бланки и выдал их людям».

Алексей Навальный и Ксения Собчак на дебатах

Reuters

© Evgeny Feldman

Поступок журналиста Собчак назвала фальсификацией документов. Ранее в общении с ней Расторгуев признал свою ошибку и извинился. В споре с Навальным Собчак заявила, что подобные приёмы не должны использоваться в политической борьбе даже под самыми благовидными предлогами. Однако оппозиционер поддержал действия Расторгуева и не согласился с доводом Собчак.

«Это были наши наблюдатели. Саша Расторгуев выписывал направления нам», — заявил Навальный.

В ответ на упрёк Собчак в махинациях с документами Навальный сказал, что в той ситуации законность и этичность выписки направлений наблюдателям не имела значения.

«Мы вас позвали (наблюдателями). Мы вам давали всё, что вы хотели. Зачем же нас обманывать? Зачем подписывать за нашей спиной какие-то документы? Ну, это же фальсификация, ребят! Вы же сами против этого, а делаете тоже самое с помощью Саши Расторгуева, ставя его в такую ситуацию», — возмутилась Собчак.

Спор между двумя лидерами оппозиции перетёк во взаимные обвинения. Собчак выразила недовольство тем, что Навальный устроил саботаж выборов президента и отказался от идеи выдвинуть «единого кандидата» от либерального лагеря.

Двойные стандарты

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что ситуация с фальсификацией направлений и увольнением сотрудников «Радио Свобода» ярко демонстрирует политику двойных стандартов радиостан, а поведение Навального характеризует методы, которыми он собирается руководствоваться при реализации своих амбиций.

«На мой взгляд, если бы Собчак не подняла шум вокруг бланков, эти журналисты продолжили бы спокойно работать. А так «Радио Свобода» замяло скандал, прикрывшись профессиональным стандартами, которые оно даже не думает соблюдать. Журналистов уволили, и репутация этого иноагента вроде как бы спасена. Навальный же в этом скандале показал нам, что на пути к своей заветной цели он ни перед чем не остановится», — отметил в беседе с RT Данюк.

Политолог уверен, что Навальный координирует свою деятельность с организациями, связанными с США, включая «Радио Свобода». По его мнению, оппозиционер и американское СМИ вполне могли достичь неких договорённостей об использовании ресурсов Собчак без её согласия. Когда схема была раскрыта, Расторгуева и Павлову выставили «крайними».

«Мы видим, что «Радио Свобода» активно поддерживает Навального как главного лидера протестной активности в России. Оба они заинтересованы в дестабилизации внутренней ситуации. Что замышлял Навальный и «Радио Свобода», отправляя фейковых наблюдателей, — я не знаю. Возможно, планировались очередные информационные взбросы и провокации. В любом случае этот план дал осечку», — сказал Данюк.

По мнению собеседника RT, в свете прошедших выборов Навальный рискует окончательно утратить своё положение в либеральном лагере. Неприкрытое стремление к единоличному лидерству в итоге может вызвать отторжение как у его сторонников, так и у сочувствующей публики.

«Я не удивлюсь, если «Радио Свобода» вскоре будет активно пиарить Собчак, а про Навального забудет. Подконтрольным США СМИ важно опираться на тех, кто способен выводить людей на улицы и раскачивать тем самым обстановку», — резюмировал Данюк.

* «Радио Свобода»/«Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.