Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов

Несколько районов столицы Украины могут остаться без отопления из-за долгов 14 компаний - производителей тепла. Как говорится в сообщении "Нафтогаза", из-за задолженностей отопительный сезон в Киеве может начаться с опозданием.

Мэрию города призвали повлиять на должников, передаёт "Утро.ру".

При этом, как отметили в "Нафтогазе", процент должников относительно невелик: большинство компаний-поставщиков - 91 компания - выполняют свои обязательства добросовестно.

Напомним, что в прошлом году по инициативе украинского руководства и с подачи "Нафтогаза" среди народа страны проводилась акция с говорящим названием "Прикрути". Специфический флешмоб был направлен на экономию газа, в рамках которой госучреждения и граждане снижают температуру в помещениях на один градус.