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Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов

13 сентября 2019, 05:39  •  130 • В мире
Долги 14 компаний - производителей тепла могут привести к тому, что отопительный сезон в Киеве может начаться с опозданием. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз", которая в прошлом году активно призывала украинцев "прикрутить" газ и экономить таким образом тепло.
Несколько районов столицы Украины могут остаться без отопления из-за долгов 14 компаний - производителей тепла. Как говорится в сообщении "Нафтогаза", из-за задолженностей отопительный сезон в Киеве может начаться с опозданием.
Мэрию города призвали повлиять на должников, передаёт "Утро.ру".
При этом, как отметили в "Нафтогазе", процент должников относительно невелик: большинство компаний-поставщиков - 91 компания - выполняют свои обязательства добросовестно.
Напомним, что в прошлом году по инициативе украинского руководства и с подачи "Нафтогаза" среди народа страны проводилась акция с говорящим названием "Прикрути". Специфический флешмоб был направлен на экономию газа, в рамках которой госучреждения и граждане снижают температуру в помещениях на один градус.

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