Прикроет ли армия США свои объекты в Ираке системами Patriot? • 128 • Аналитика

После ракетной атаки по местам дислокации американских военных в Ираке, проведенной в ночь с 7 на 8 января нынешнего года Корпусом стражей Исламской революции, перед Пентагоном встал вопрос о полноценной защите собственных военнослужащих и объектов, на которых они расположены в этой стране. Естественно, сделать это планируется с помощью наиболее эффективных средств противоракетной обороны, имеющихся в распоряжении. На сегодня таковыми считаются ЗРК Patriot, о намерении разместить которые в Ираке не так давно официально заявили в Вашингтоне. Однако с данным вопросом все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.



В США признают: для того чтобы поставить там собственную ПРО, необходимо прежде всего заручиться твердым согласием Багдада. Во всяком случае, именно этот момент подчеркнул во время проводившегося недавно в Пентагоне брифинга председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. По его словам, понадобится также «решение некоторых технических вопросов», однако они-то в данной ситуации играют как раз второстепенную роль. Если иракцы упрутся намертво, решать их и вовсе не придется. Как мы помним, в Багдаде практически сразу после убийства Касема Сулеймани и последовавшей за ним иранской «операции возмездия», случившихся, что характерно, на территории Ирака, заявили о категорическом нежелании видеть на своей земле хотя бы одного иноземного солдата.







Удастся ли США теперь переубедить тех, кому они навязались в «защитники»? Пока не совсем понятно. Во всяком случае, определенные признаки того, что Багдад, находящийся под беспрецедентным давлением нисколько не собирающегося сворачивать собственное военное присутствие в Ираке Вашингтона, может пойти на уступки, а то и вовсе отменить собственное весьма здравое решение. Так или иначе, но там уже сообщили о возобновлении совместных действий с возглавляемой Соединенными Штатами союзной коалицией против ИГИЛ. При этом иракцы пытаются «держать марку», в соответствующем официальном заявлении утверждая, что просто «не хотят терять зря время, оставшееся до установления новых отношений с коалицией».



На самом деле, это вполне может быть хорошей миной при плохой игре – понятно, что реальных военных возможностей для того, чтобы «выставить за дверь» американских вояк и их многочисленных союзников, у Багдада нет и в помине. Опять же, зная Дональда Трампа, можно предположить, что его слова о «невиданных санкциях», которые обрушатся на страну, если она и вправду попытается избавиться от иностранного военного присутствия, вряд ли являются пустой угрозой. С учетом всего этого шансы на то, что подразделения американской армии из Ирака никуда не денутся, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, весьма велики.



Однако в таком случае Пентагону стоит все-таки озаботиться надежным «зонтиком» для своих военных. Количество пострадавших во время прошлого налета, на глазах растущее с оглашенного вначале Вашингтоном «абсолютного ноля» до почти семи десятков контуженных американцев, красноречиво свидетельствует именно в пользу этого решения. Да и сделанное представителями Космического командования вооруженных сил США заявление о том, что все ракеты, нацеленные на иракские базы, были загодя обнаружены и отслежены его силами и средствами, также вызывает определенные сомнения. Если это так, с чего бы Пентагон в спешном порядке заключал с компанией Raytheon контракт на модернизацию системы предупреждения о ракетном нападении под названием FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution) стоимостью без малого в 200 миллионов долларов? Не означает ли это, что не так уж все и надежно в системе американского ПРО?



Кстати говоря, не стоит забывать еще и о том, что комплексы MIM-104 Patriot, прикрывавшие нефтяные объекты Саудовской Аравии, не смогли защитить их от прошлогодней массированной атаки, в которой, как известно, США обвиняли как раз Иран. В конце концов, раз там не помогло, то стоит ли с Ираком копья ломать? После ракетной атаки по местам дислокации американских военных в Ираке, проведенной в ночь с 7 на 8 января нынешнего года Корпусом стражей Исламской революции, перед Пентагоном встал вопрос о полноценной защите собственных военнослужащих и объектов, на которых они расположены в этой стране. Естественно, сделать это планируется с помощью наиболее эффективных средств противоракетной обороны, имеющихся в распоряжении. На сегодня таковыми считаются ЗРК Patriot, о намерении разместить которые в Ираке не так давно официально заявили в Вашингтоне. Однако с данным вопросом все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.В США признают: для того чтобы поставить там собственную ПРО, необходимо прежде всего заручиться твердым согласием Багдада. Во всяком случае, именно этот момент подчеркнул во время проводившегося недавно в Пентагоне брифинга председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. По его словам, понадобится также «решение некоторых технических вопросов», однако они-то в данной ситуации играют как раз второстепенную роль. Если иракцы упрутся намертво, решать их и вовсе не придется. Как мы помним, в Багдаде практически сразу после убийства Касема Сулеймани и последовавшей за ним иранской «операции возмездия», случившихся, что характерно, на территории Ирака, заявили о категорическом нежелании видеть на своей земле хотя бы одного иноземного солдата.Удастся ли США теперь переубедить тех, кому они навязались в «защитники»? Пока не совсем понятно. Во всяком случае, определенные признаки того, что Багдад, находящийся под беспрецедентным давлением нисколько не собирающегося сворачивать собственное военное присутствие в Ираке Вашингтона, может пойти на уступки, а то и вовсе отменить собственное весьма здравое решение. Так или иначе, но там уже сообщили о возобновлении совместных действий с возглавляемой Соединенными Штатами союзной коалицией против ИГИЛ. При этом иракцы пытаются «держать марку», в соответствующем официальном заявлении утверждая, что просто «не хотят терять зря время, оставшееся до установления новых отношений с коалицией».На самом деле, это вполне может быть хорошей миной при плохой игре – понятно, что реальных военных возможностей для того, чтобы «выставить за дверь» американских вояк и их многочисленных союзников, у Багдада нет и в помине. Опять же, зная Дональда Трампа, можно предположить, что его слова о «невиданных санкциях», которые обрушатся на страну, если она и вправду попытается избавиться от иностранного военного присутствия, вряд ли являются пустой угрозой. С учетом всего этого шансы на то, что подразделения американской армии из Ирака никуда не денутся, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, весьма велики.Однако в таком случае Пентагону стоит все-таки озаботиться надежным «зонтиком» для своих военных. Количество пострадавших во время прошлого налета, на глазах растущее с оглашенного вначале Вашингтоном «абсолютного ноля» до почти семи десятков контуженных американцев, красноречиво свидетельствует именно в пользу этого решения. Да и сделанное представителями Космического командования вооруженных сил США заявление о том, что все ракеты, нацеленные на иракские базы, были загодя обнаружены и отслежены его силами и средствами, также вызывает определенные сомнения. Если это так, с чего бы Пентагон в спешном порядке заключал с компанией Raytheon контракт на модернизацию системы предупреждения о ракетном нападении под названием FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution) стоимостью без малого в 200 миллионов долларов? Не означает ли это, что не так уж все и надежно в системе американского ПРО?Кстати говоря, не стоит забывать еще и о том, что комплексы MIM-104 Patriot, прикрывавшие нефтяные объекты Саудовской Аравии, не смогли защитить их от прошлогодней массированной атаки, в которой, как известно, США обвиняли как раз Иран. В конце концов, раз там не помогло, то стоит ли с Ираком копья ломать? Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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