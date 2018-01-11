"Прикольные медведи" против капканов WADA. Серия очередная • 197 • Аналитика



Паралимпийцам объявили, что они употребляли якобы запрещённые препараты, причём такие, которые оказались в списке запрещённых («чисто случайно») буквально за несколько дней до активности ВАДА в отношении спорта России.



На сайте Fancy Bears, где ранее уже публиковались многочисленные разоблачения, включая разоблачения в употреблении допинга «по справке от врача» многочисленными западными спортсменами, появился материал из писем международных спортивных и околоспортивных чиновников.





Один из фрагментов письма теперь уже бывшего директора по юридическим вопросам МОК Говарда Стаппа нескольким другим коллегам по Международному олимпийскому комитету (перевод Р-Спорт):

Такое ощущение, что первая часть доклада Макларена имела целью привести к отстранению сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, а вторая часть… к отстранению команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не к разбирательству с делами спортсменов на индивидуальной основе. Возможно, Ричарду Макларену и WADA следовало это продумать более детально, прежде чем делать это достоянием общественности. (...) В частности, сделать самим себе одолжение детально обсудить этот вопрос с МОК, прежде чем WADA вступило на тропу использования (1-й части) доклада Макларена для отстранения команды России от Игр в Рио, вместо того чтобы Ричард Макларен и WADA задумались пойти тем путем, которым собирался пойти МОК. А именно индивидуально с каждым атлетом разбирать каждое дело отдельно. Это всё ставит МОК и международные федерации и олимпийское движение в целом в очень сложную ситуацию.



Также приводится информация об инициативе одного из чиновников Олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна по наделению WADA особых полномочий. Блэкмун, являющийся исполнительным директором ОК США, заявляет о том, что МОК необходимо лишить верховенства над ВАДА с той целью, чтобы Всемирное антидопинговое агентство само могло в любой момент инициировать и осуществлять проверки спортсменов «на чистоту».







Представители хакерской группы выкладывают в режим общего доступа сведения о том, что в команде упомянутого Ричарда Макларена был представитель адвокатской конторы, являющейся структурой, аффилированной с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Называется и имя этого представителя – Ричард Янг, который, как сообщается, тесно связан ещё и с британскими специальными службами.



На основании полученных материалов, включая материалы личной переписки членов Международного олимпийского комитета, Fancy Bears делают вывод о том, что основное поле битвы разворачивается между англо-американскими и всеми остальными чиновниками в мире спорта. В частности, отмечается, что система борьбы за так называемую «чистоту» в спорте превращена в элемент дымовой завесы для западных спецслужб, решающих задачи по расширению контроля буквально во всех сферах. Сфера спорта, которая во все времена имела ещё и политический подтекст, не является исключением. А при учёте того, какие средства «крутятся» в современном спорте, контроль над этой огромной машиной по определению может иметь и весомый экономический эффект. В том числе и на него направлена активность тех, кто нарядился в образ борца за «fair play».



Из материала Fancy Bears: Предпосылки тупика нынешней российской политической системы в условиях исчерпанности модерна

Целью его (Макларена) расследования была отнюдь не борьба с допингом, а стремление принизить МОК и возвысить ВАДА. Макларен, исключая сборную команду России из числа участников Олимпийских игр, исполнял политический заказ с целью дискредитировать само олимпийское движение.



В общем и целом, хакеры от Fancy Bears постарались на славу. Получили доступ у переписке чиновников МОК, разоблачили связи Макларена и членов его команды со спецслужбами США и Британии, вывели на чистую воду тех западных спортсменов, которые могли употреблять допинг «по назначению лечащих врачей».



Однако главный вопрос: что это всё даёт... для российского спорта... для восстановления справедливости в отношении российской сборной? Стремление хакеров донести до общественности правду – дело хорошее, и за это Fancy Bears большое (личное) спасибо, ведь они (пусть и, мягко говоря, не вполне законными методами) выполняли важную журналистскую работу. Но почему-то с трудом верится, что после очередной публикации этой группы тот же МОК начнёт делать выводы и очищать свои ряды от тех, кто решает в составе комитета коррупционные задачи, задачи, дискредитирующие сам олимпизм. С трудом верится, что так называемое международное сообщество стукнет ладонью по лбу и заявит: ну как же раньше-то мы всего этого не видели – эфбээровцев в рядах спецкомиссии ВАДА и норвежских биатлонистов-«астматиков» со справками на разрешение приёма запрещённых в спорте препаратов.



Никто ничего не скажет. Тем более никто ничего не скажет из состава российского чиновничества. Ведь чиновничеству просто запретили что-либо говорить, кроме того, что «выводы будут сделаны, виновные понесут наказание», что «мы были виноваты, мы разберёмся», что «в выводах ВАДА для нас есть и позитивное зерно».



Вы уж извините, но за державу тут реально обидно. Почему? Может, нагнетаю, но всё-таки один небольшой пример: в демилитаризованной зоне абсолютно на равных договариваются с министрами Ким Чен Ына – договариваются о том, чтобы сборная КНДР хотя бы в узком составе прибыла в Пхёнчхан. Ну, пожалуйста, Ким... Пусть сборная КНДР приедет, ну пусть!... Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»



Теперь вспомним, как «говорили» с нашими чиновниками на заседании МОК – не то что рукопожатия по итогам не было – просто за дверь перед обсуждением вопроса участия сборной России (в форме сборной России и под символикой России) наших олимпийских чиновников выставили, включая целого вице-премьера правительства. Выгнали с последующим итогом: приезжайте в белых тряпках, если сами не противно... Приедут. Не противно...



Понятно, что изначальный посыл иной. Но почему-то есть ощущение, что чиновничество наше потеряло чувство личного достоинства (если оно присутствовало). Ни один не написал заявления по собственному, судя по всему, считая, что виноватые бегают где-то вокруг, но к виноватым никак нельзя отнести его самого. Все на своих местах, кто-то и вовсе пошёл на повышение.



Такое впечатление, что истину стараются найти только ребята из Fancy Bears... А реально ответственным лицам она (истина) не особенно и интересна. Главное – кормушка и особый статус с синей мигалкой на крыше. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередную порцию разоблачений. Касается эта порция вопросов, связанных с докладом небезызвестного Ричарда Макларена, который объявил российских спортсменов в массовом употреблении допинга, да ещё и с государственным участием в «совершенствовании» допинговой системы в РФ. Думаю, не стоит напоминать, что жертвами информационно-допинговых интриг стали сотни российских атлетов как по летним, так и по зимним видам спорта. Жертвой Всемирной антидопинговой ассоциации стали даже спортсмены-паралимпийцы, которых в полном составе не допустили до участия в Паралимпиаде-2016 в Рио.Паралимпийцам объявили, что они употребляли якобы запрещённые препараты, причём такие, которые оказались в списке запрещённых («чисто случайно») буквально за несколько дней до активности ВАДА в отношении спорта России.На сайте Fancy Bears, где ранее уже публиковались многочисленные разоблачения, включая разоблачения в употреблении допинга «по справке от врача» многочисленными западными спортсменами, появился материал из писем международных спортивных и околоспортивных чиновников.Один из фрагментов письма теперь уже бывшего директора по юридическим вопросам МОК Говарда Стаппа нескольким другим коллегам по Международному олимпийскому комитету (перевод Р-Спорт):Также приводится информация об инициативе одного из чиновников Олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна по наделению WADA особых полномочий. Блэкмун, являющийся исполнительным директором ОК США, заявляет о том, что МОК необходимо лишить верховенства над ВАДА с той целью, чтобы Всемирное антидопинговое агентство само могло в любой момент инициировать и осуществлять проверки спортсменов «на чистоту».Представители хакерской группы выкладывают в режим общего доступа сведения о том, что в команде упомянутого Ричарда Макларена был представитель адвокатской конторы, являющейся структурой, аффилированной с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Называется и имя этого представителя – Ричард Янг, который, как сообщается, тесно связан ещё и с британскими специальными службами.На основании полученных материалов, включая материалы личной переписки членов Международного олимпийского комитета, Fancy Bears делают вывод о том, что основное поле битвы разворачивается между англо-американскими и всеми остальными чиновниками в мире спорта. В частности, отмечается, что система борьбы за так называемую «чистоту» в спорте превращена в элемент дымовой завесы для западных спецслужб, решающих задачи по расширению контроля буквально во всех сферах. Сфера спорта, которая во все времена имела ещё и политический подтекст, не является исключением. А при учёте того, какие средства «крутятся» в современном спорте, контроль над этой огромной машиной по определению может иметь и весомый экономический эффект. В том числе и на него направлена активность тех, кто нарядился в образ борца за «fair play».Из материала Fancy Bears:В общем и целом, хакеры от Fancy Bears постарались на славу. Получили доступ у переписке чиновников МОК, разоблачили связи Макларена и членов его команды со спецслужбами США и Британии, вывели на чистую воду тех западных спортсменов, которые могли употреблять допинг «по назначению лечащих врачей».Однако главный вопрос: что это всё даёт... для российского спорта... для восстановления справедливости в отношении российской сборной? Стремление хакеров донести до общественности правду – дело хорошее, и за это Fancy Bears большое (личное) спасибо, ведь они (пусть и, мягко говоря, не вполне законными методами) выполняли важную журналистскую работу. Но почему-то с трудом верится, что после очередной публикации этой группы тот же МОК начнёт делать выводы и очищать свои ряды от тех, кто решает в составе комитета коррупционные задачи, задачи, дискредитирующие сам олимпизм. С трудом верится, что так называемое международное сообщество стукнет ладонью по лбу и заявит: ну как же раньше-то мы всего этого не видели – эфбээровцев в рядах спецкомиссии ВАДА и норвежских биатлонистов-«астматиков» со справками на разрешение приёма запрещённых в спорте препаратов.Никто ничего не скажет. Тем более никто ничего не скажет из состава российского чиновничества. Ведь чиновничеству просто запретили что-либо говорить, кроме того, что «выводы будут сделаны, виновные понесут наказание», что «мы были виноваты, мы разберёмся», что «в выводах ВАДА для нас есть и позитивное зерно».Вы уж извините, но за державу тут реально обидно. Почему? Может, нагнетаю, но всё-таки один небольшой пример: в демилитаризованной зоне абсолютно на равных договариваются с министрами Ким Чен Ына – договариваются о том, чтобы сборная КНДР хотя бы в узком составе прибыла в Пхёнчхан. Ну, пожалуйста, Ким... Пусть сборная КНДР приедет, ну пусть!...Теперь вспомним, как «говорили» с нашими чиновниками на заседании МОК – не то что рукопожатия по итогам не было – просто за дверь перед обсуждением вопроса участия сборной России (в форме сборной России и под символикой России) наших олимпийских чиновников выставили, включая целого вице-премьера правительства. Выгнали с последующим итогом: приезжайте в белых тряпках, если сами не противно... Приедут. Не противно...Понятно, что изначальный посыл иной. Но почему-то есть ощущение, что чиновничество наше потеряло чувство личного достоинства (если оно присутствовало). Ни один не написал заявления по собственному, судя по всему, считая, что виноватые бегают где-то вокруг, но к виноватым никак нельзя отнести его самого. Все на своих местах, кто-то и вовсе пошёл на повышение.Такое впечатление, что истину стараются найти только ребята из Fancy Bears... А реально ответственным лицам она (истина) не особенно и интересна. Главное – кормушка и особый статус с синей мигалкой на крыше. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 197 Источник Похожие новости Судный день. Начало. Часть 2 Странная война в Идлибе: как Москва смогла заставить боевиков ИГИЛ работать на себя К какому сценарию готовится Анкара? Цель переброски "Хоков" в Халеб

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