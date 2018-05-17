Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Союз журналистов Украины заявил о нежелании властей расследовать нападения на ра...
В Крыму ответили на заявление депутата Рады о Крымском мосте
"Цусима 2.0" не за горами?
Языковой вопрос: как знание русского поможет Мутко на "стройке"?
Главная / Карикатуры

Приключения украинских боевых дельфинов в России

17 мая 2018, 16:39  •  182 • Карикатуры
Они умерли за Украину от голода, не изменив присяге, сказал на днях советник президента Порошенко. Однако как молчаливые дельфины могли эту присягу принести, и как им удалось прожить 4 года без пищи — мировой рекорд для морских млекопитающих, которые должны ежедневно съедать по 16 кг свежей рыбы — не может объяснить ни один украинский политик

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

182
Источник
Похожие новости
08 мая 2018, 20:09
Осторожно, злой сосед
10 мая 2018, 17:39
Грош цена
11 мая 2018, 19:39
Язык без костей

14 мая 2018, 19:09
Удар по своим
16 мая 2018, 19:54
Крупный "Калибр"
14 мая 2018, 15:54
В Арктику без ледокола
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 мая 2018, 06:39
«Зимняя вишня» российской дипломатии
11 мая 2018, 01:24
«Панцирь» не спас сирийцев от Израиля
12 мая 2018, 22:54
Украина победила в споре о Крыме сама с собой
14 мая 2018, 05:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 13.05.18
10 мая 2018, 21:54
Нездоровая конкуренция: как Варшава пытается остановить строительство «Северного потока — 2»
15 мая 2018, 06:10
«Кинжальный» вердикт России
13 мая 2018, 15:09
США в страхе: Иран нацелился на базу в Эт-Танфе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.