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Приключения украинских боевых дельфинов в России
17 мая 2018, 16:39 • 182 • Карикатуры
Они умерли за Украину от голода, не изменив присяге, сказал на днях советник президента Порошенко. Однако как молчаливые дельфины могли эту присягу принести, и как им удалось прожить 4 года без пищи — мировой рекорд для морских млекопитающих, которые должны ежедневно съедать по 16 кг свежей рыбы — не может объяснить ни один украинский политик
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