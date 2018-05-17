Приключения украинских боевых дельфинов в России

Они умерли за Украину от голода, не изменив присяге, сказал на днях советник президента Порошенко. Однако как молчаливые дельфины могли эту присягу принести, и как им удалось прожить 4 года без пищи — мировой рекорд для морских млекопитающих, которые должны ежедневно съедать по 16 кг свежей рыбы — не может объяснить ни один украинский политик