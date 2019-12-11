Приключение чемезовских в Италии

Широкое освещение недавнего визита торгово-промышленного министра Мантурова в Абу-Даби содержало много подробностей о дипломатических «успехах» Дениса Валентиновича. Среди достижений – продажа доли ООО «ВР-Технологии» арабской компании Tawazun и планируемые её вложения в проект по строительству вертолёта VRT500. Однако, нигде, в том числе и в официальной части визита, не упоминалось, что строить «новый арабский» вертолёт VRT500 холдинг «Вертолёты России» будет в Италии.

Авторитетное специализированное издание «AVIATION WEEK» сообщило об этом со ссылкой на гендиректора ООО «ВР-Технологии» Александра Охонько. Как сообщает упомянутое издание, 18 ноября на Dubai Airshow Охонько рассказал, что новый однодвигательный лёгкий вертолёт VRT500 АО «Вертолёты России» собираются построить в Италии. Издание сообщает также, что этот шаг (по производству вертолёта в Италии), подробно описанный Александром Охонько, воспринимается радикальным уходом российской стороны от своих принципов, так как ранее все российские разработки традиционно производились внутри страны.

Италия уже приняла участие в разработке вертолёта VRT500. Как ранее сообщала госкорпорация РОСТЕХ, дизайн вертолёта выполняла компания ItalDesign, которая, правда, до этого занималась разработкой дизайна автомобилей, в том числе таких, как Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Надо отметить, что привлечение к разработке вертолёта явно не дешёвого дизайнера, снижает его конкурентные преимущества, так как эти затраты несомненно войдут в стоимость конечного продукта. Если, конечно же, как обычно, АО «Вертолёты России» не будет компенсировать свои просчёты за счёт российского бюджета.

Ещё в апреле 2019 года Александр Охонько отмечал, что: «VRT500 станет конкурентоспособным продуктом на рынке лёгких однодвигательных вертолётов и позволит холдингу войти в сегмент, в котором он пока не представлен. «Вертолёты России» рассматривают Европу в качестве потенциального рынка, и поэтому мы планируем в этом году подать заявку на сертификацию вертолёта в Европейское агентство по безопасности полётов (EASA)».

Таким образом, новость о планируемом разворачивании производства VRT500 в Италии полностью укладывается в планы холдинга по «завоеванию Европы». Вот только непонятно, зачем эти планы российским налогоплательщикам, на средства которых и содержится холдинг?

Создание рабочих мест для итальянцев

Думается, что эта информация не случайно умалчивается в российской прессе. Ведь всем известно, что, созданный Денисом Матуровым холдинг «Вертолёты России» в последнее время существует в основном благодаря бюджетным вливаниям Минпромторга на различные «нескончаемые» разработки, а также на средства от Минобороны по гособоронзаказу. Достижения холдинга на свободном рынке ничтожно малы, - это было официально признано руководством холдинга ещё в 2016 году. «Версия» об этом писала буквально недавно. Как следует из официальных сообщений, вертолёт VRT500 создан дочерней компанией холдинга ООО «ВР-Технологии». Возникает вопрос - на какие деньги? Скорее всего, на содержание своей «дочки» тратились средства, имеющие начальное бюджетное происхождение (перераспределённые внутри холдинга).

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Ранее наше издание, проведя анализ «новейшей разработки» холдинга VRT500, пришло к выводу, что для российского рынка эта машина не актуальна. Эти выводы косвенно подтвердил «автор» проекта Охонько, заявив, что даже производство VRT500 планируется разместить в Италии. Действительно, зачем заморачиваться производством в России, если эта машина (как ранее «Суперджет») создана в основном на базе западной комплектации?

Всё вышеуказанное говорит о том, что созданный Денисом Мантуровым холдинг «Вертолёты России», сокращая работников подконтрольных предприятий в России, одновременно создаёт рабочие места для итальянцев.

Как сообщает издание «Aviation EXplorer» со ссылкой руководителя холдинга Андрея Богинского, партнёры (Tawazun и «Вертолёты России») планирует вложить в проект порядка 400 млн. евро на паритетных началах. При организации производства VRT500 в Италии, это означает, что как минимум 200 млн. евро, составляющих российскую часть вложения, могут пойти на поддержку итальянского пролетариата. Если же этого не хватит, то возможно потом Сергей Чемезов опять обратится к Владимиру Путину и попросит дополнительных денег, как он это делает регулярно.

Понятно, что у холдинга таких средств нет. Складывается впечатление, что он ничего толкового давно не создаёт. Всё, за счёт чего формируется «финансовое благополучие» верхушки холдинга – это деньги, полученные от подконтрольных предприятий, которые государство передало холдингу на безвозмездной основе. И если ранее средства от дохода предприятий поступали в виде дивидендов в бюджет страны, то теперь, похоже, что они «кочуют» по сложной схеме: сначала попадают в качестве дивидендов в АО «Вертолёты России» (часть оседает там), далее, также в качестве дивидендов, остаток попадает в РОСТЕХ. Судя по тому, что Сергей Чемезов постоянно просит у государства денег, ничего этому самому государству от деятельности целой вертолётной отрасли не достаются. Данное обстоятельство очень похоже на схему легализованного вывода капитала мимо российского бюджета. Теперь бенефициарами этого процесса могут оказаться ещё и итальянцы, в случае если холдинг начнёт строительство вертолёта в Италии.

Вопросы без ответов

В связи с вышеизложенным возникает ряд резонных вопросов, вразумительные ответы на которые вряд ли найдутся у холдинга, РОСТЕХа и Минпромторга:

- зачем российский государственный холдинг, который должен развивать собственные производства создаёт рабочие места в других странах? - почему подобные деяния в конечном итоге финансирует российский бюджет? - зачем создавать вертолёт, заведомо не приемлемый для российского рынка в то время, как на российском в этом классе уже давно и уверенно хозяйничают иномарки?

Ответы на эти вопросы уже пора искать российским компетентным органам. Но, видимо, пока им не под силу задавать их ответственному за отечественную промышленность Денису Мантурову, который, видимо, имеет очень серьёзных покровителей в Кремле.

Создание совместного тяжёлого вертолёта для китайцев из той же «оперы». В случае успеха этого проекта, над которым так долго и упорно «работает» мантуровский холдинг, можно будет закрывать производство вертолёта-гиганта Ми-26 в Ростове. Зачем собственными руками создавать себе сильного конкурента в той области, где равных России нет? С логической точки зрения объяснить это невозможно.

Недавно татарстанское издание «БизнесОNLINE» подытожило мнение руководителей ряда оборонных предприятий республики, которые считают себя «заложниками» действующей модели управления промышленностью России. Это мнение не единичное, бездарность, пронизавшая весь верхний управленческий эшелон, уже стала очевидна даже нижнему звену. Надо добавить к этому, что все эти странные решения в конечном итоге оплачивает население России, ведь не из собственного кармана верхушка вертолётного холдинга планирует финансировать все свои крайне сомнительные действия.