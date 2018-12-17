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Прихожане, детский хор, священники: ″Перебежчика″ к украинским раскольникам встретили массовым бойкотом

17 декабря 2018, 16:09  •  135 • В мире
Экс-митрополита Украинской Православной Церкви Симеона, переметнувшегося на сторону украинских раскольников, встретили в Винницком кафедральном соборе массовым бойкотом. От ″перебежчика″ отвернулись и священнослужители, и прихожане, и даже детский хор.
Минувшая воскресная литургия в Винницком кафедральном соборе показала верность прихожан Незалежной Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата). После того как экс-митрополит Симеон заявил, что уходит в так называемую новую церковь, его встретили массовым бойкотом.
От ″перебежчика″ отвернулись и прихожане, и священнослужители, и даже детский хор, охрана и повара. В большинстве своём все они покинули храм после слов Симеона, осталась лишь небольшая часть - те, кто согласился предать Украинскую Православную Церковь.
″Покинула собор половина священников, почти весь иподиаконский состав, вся прислуга, повара и охрана″, - сообщил источник ″Интерфакса″.

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