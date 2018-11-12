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Приходько прервала интервью после вопроса о Тимошенко

12 ноября 2018, 10:54  •  175 • Украина
Певица Анастасия Приходько ушла во время интервью в прямом эфире программы «Рандеву» украинского Пятого канала после того, как ей задали вопрос о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
 
РИА Новости
 

Ведущая спросила Приходько, врёт ли Тимошенко своим избирателям.

После этого в разговор вмешался один из сопровождающих певицы.

В итоге она сняла микрофон и ушла, отказавшись продолжать интервью.

В конце октября Приходько заявила, что намерена присоединиться к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По словам певицы, многие политики предлагали ей сотрудничество, однако Приходько остановила свой выбор на Тимошенко, так как считает её самым сильным политиком на Украине, к тому же она импонирует певице своими человеческими качествами.

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