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Приходится занимать очередь: Учения Defender Europe 2020 столкнулись с неожиданной проблемой

13 марта 2020, 23:35  •  31 • В мире
В морском порту Нидерландов Флиссинген серьёзные проблемы с логистикой: чтобы выгрузить военную технику для учений Defender Europe 2020, кораблям приходится занимать очередь.
Уже три дня судно Resolve, забитое американской техникой и другим вооружением, не может приступить к разгрузке. Вместо этого оно барражирует в водах Английского канала, являясь при этом отличной мишенью для потенциального противника.
Порт сможет принять этот корабль не раньше, чем будет разгружено другое судно - Benavidez, которое также привезло технику для военных учений.
Такие логистические проблемы не стали неожиданностью, поскольку американское командование не смогло сделать нужных выводов из негативного опыта прошлых манёвров, когда также возникали серьёзные проблемы с доставкой вооружения из США в Европу.
А между тем это не самая главная беда - неподалеку находятся корабли и подводные лодки России. Скорее всего, военные прекрасно знают, что каждое судно, которое участвует в переброске американских войск в Европу, уже условно поражено, пишут авторы Telegram-канала "Сварщики".
Напомним, стало известно о том, что крупнейшие учения НАТО с момента холодной войны у границ России проводить не будут. Точнее, пока ясно, что масштаб учений уменьшается, поскольку коронавирус не прекращает своей экспансии.
Таким образом, известное требование Пентагона к русским, которые должны вести себя хорошо, теперь можно скорректировать: "Русские, ведите себя хорошо! Но без нас... Мы пока дома отсидимся".
Казалось бы, ещё вчера в своей воинственной риторике Пентагон требовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. А теперь НАТО сворачивает военные учения одно за другим. Но дело здесь вовсе не в смене риторики. Просто бряцание оружием посчитали опасным в период распространения коронавируса - Европа стала одной из "красных" зон, да и в США отмечено несколько смертельных случаев.

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