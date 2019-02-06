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Приказы Порошенко лишат Украину всех связей с Россией, а значит, лишат страну шанса на выживание – экс-депутат Рады

06 февраля 2019, 11:54  •  171 • В мире
Анна Герман, экс-депутат Верховной рады, заявила, что если Петр Порошенко воплотит свои угрозы и не пустит наблюдателей из России на выборы, используя свой статус главнокомандующего, то Украина лишится шанса на выживание. Без связей с Россией Незалежная пропадёт, считает Герман.
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила в эфире телеканала NewsOne, что Украина пропадет без сотрудничества с Россией.
Таким образом Герман выразила свою точку зрения на заявление главы Незалежной Петра Порошенко, который сообщил, что как верховный главнокомандующий он прикажет пограничным войскам не пускать российских наблюдателей на выборы главы государства.
Президентские выборы в Украине намечены на 31 марта.
Герман считает, что если Порошенко реализует свои угрозы, то Москва может не признать результаты голосования. Сотрудничество по большому ряду вопросов прекратится. А эти связи экс-депутат считает жизненноважными для Киева.

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