Приказано выжить: как люди в Мариуполе спасаются от ВСУ

Специальный корреспондент Царьграда поговорил с теми, кто смог выбраться из Мариуполя и окрестностей. Мы узнали, как оставшиеся в заложниках люди спасаются от ВСУ.

Гуманитарные коридоры из Мариуполя, обещанные Киевом, так и не заработали. Они будто бы открываются каждый день, однако на деле оказывается, что выбраться из города, занятого неонацистами, можно лишь самостоятельно - окольными путями и чаще всего под обстрелами.

Силы ДНР освобождают людей, прочёсывая город улица за улицей. Однако ситуация осложняется тем, что ВСУ и националистические подразделения используют мирных граждан как живой щит. Как и рассказывал ранее Царьград, в том числе в заложниках оказались иностранные граждане.

Специальному корреспонденту "Первого русского" Анастасии Антоновой удалось поговорить с теми, кто спасся из Мариуполя и Волновахи - именно через Волноваху к Мариуполю пробирались бойцы ДНР под прикрытием Вооружённых сил России.

У одной из наших собеседниц в Мариуполе до сих пор остаётся семья - 11 человек сидят в погребе уже две недели. Без связи. Роман, житель Волновахи, в беседе с Анастасией просто признался: самое сложное было - выжить. Романа наши военнослужащие эвакуировали из самого пекла, где украинские каратели держали мирных жителей практически в заложниках. Его дом разрушен полностью: "Две стены снесло, крышу, остался только подвал..."