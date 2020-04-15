Приказано помочь: Путин расширил список тех, кто может рассчитывать на поддержку в пандемию

Президент России Владимир Путин начал совещание с представителями оперативного штаба, рассказав о новых мерах поддержки для российского бизнеса в период пандемии COVID-19. Решено, что дополнительную помощь получат представители малого и среднего бизнеса. И это будут прямые безвозмездные выплаты. В целом список получателей помощи расширен.

"Средства можно направить на выплату зарплат, сохранение их уровня в апреле и в мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом численности сотрудников, исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника. Без очередей и спешки".

Путин, обращаясь к членам правительства, просил разработать простые и понятные схемы помощи.