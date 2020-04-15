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Приказано помочь: Путин расширил список тех, кто может рассчитывать на поддержку в пандемию
15 апреля 2020, 23:10 • 133 • Политика
Прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства будет предоставлена представителям российского бизнеса, о чём сообщил Владимир Путин. Приказано помочь большему числу компаний - список расширен.
Президент России Владимир Путин начал совещание с представителями оперативного штаба, рассказав о новых мерах поддержки для российского бизнеса в период пандемии COVID-19. Решено, что дополнительную помощь получат представители малого и среднего бизнеса. И это будут прямые безвозмездные выплаты. В целом список получателей помощи расширен.
"Средства можно направить на выплату зарплат, сохранение их уровня в апреле и в мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом численности сотрудников, исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника. Без очередей и спешки".
Путин, обращаясь к членам правительства, просил разработать простые и понятные схемы помощи.
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