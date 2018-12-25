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Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущих из-под Горловки военных

25 декабря 2018, 03:10  •  100 • В мире
Разведка ДНР зафиксировала факты регулярного дезертирства в рядах ВСУ. Как заявил представитель Народной милиции Даниил Безсонов, ВСУ пытаются справиться с побегами из подразделений, которые находятся близ Горловки. Для этих целей, как выяснили донбасские разведчики, генерал Наев отдал приказ "усмирить" паникующих - усилить патрули, а также сопротивляющихся дезертиров расстреливать без предупреждения.
Среди украинских военных, размещенных возле линии соприкосновения в Донбассе, нарастает паника. Как сообщил представитель Народной милиции Даниил Безсонов со ссылкой на разведку республики, в рядах ВСУ отмечаются факты регулярного дезертирства из-за нежелания участвовать в наступательных операциях в Донбассе.
В частности, пояснил он, в 58-й бригаде отмечаются регулярные случаи дезертирства военнослужащих как в одиночном порядке, так и в составе групп.
В этой связи командование ВСУ отдало спецприказ. В частности, пояснил Безсонов, командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым отдан приказ активизировать патрулирование районов дислокации подчиненных вооруженных формирований. Так, для наблюдения за военными отправлены представители военной службы правопорядка и Национальной гвардии, передает ИА "Новороссия".
Чтобы усмирить дезертиров, если они будут сопротивляться, то приказано без предупреждения открывать огонь, выяснила разведка Донбасса.
Ранее в МИД России заявили, что опасаются применения украинскими военными отравляющих веществ против ополченцев ДНР и ЛНР. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что каждый день поступают новые сообщения об усиливающейся активности ВСУ на линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольским направлениях.
В свете этого нельзя исключить, что Киев готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе этой зимой, пояснила она. Помимо наземной операции против Донецка и Луганска, заметила Захарова, Киев также может подготавливать провокации с химическим оружием. На это указывает активное муссирование данной темы в украинских СМИ.

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