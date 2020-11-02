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Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников
02 ноября 2020, 05:20 • 66 • Политика
Захваченный в плен на территории Карабаха сирийский наёмник рассказал, какое вознаграждение было обещано ему за участие в войне. По словам мужчины, ему дали приказ "рубить головы неверных", пообещав "премию" в $100 за каждую.
За месяц участия в военных действиях против "кафиров" ("неверных") 32-летнему выходцу из Сирии Юсуфу Алаабету аль-Хаджи должны были заплатить 2000 долларов. Об этом он сам рассказал на допросе, попав в плен к ополченцам Армии обороны Карабаха.
Он поведал, что пошёл наёмником на войну, чтобы прокормить пятерых детей. Кроме приличной "зарплаты" сирийцам были обещаны "бонусы" за "хорошую работу". В частности, за каждую отрубленную голову врага сулили по 100 долларов.
Видео допроса сирийца опубликовали несколько Телеграм-каналов, в частности, его показал военкор "КП" Александр Коц.
Фото: скриншот https://t.me/sashakots
Эти слова пленного боевика в очередной раз доказывают, что на стороне Азербайджана воюют сирийцы. Об этом же заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook. Он написал, что его страна обладает "исчерпывающими доказательствами" участия тысяч сирийских наемников в нагорно-карабахском конфликте.
Ранее о том же неоднократно заявляли российские спецслужбы, а также президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сирии Башар Асад.
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