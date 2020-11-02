Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников

02 ноября 2020, 05:20  •  66 • Политика
Захваченный в плен на территории Карабаха сирийский наёмник рассказал, какое вознаграждение было обещано ему за участие в войне. По словам мужчины, ему дали приказ "рубить головы неверных", пообещав "премию" в $100 за каждую.
За месяц участия в военных действиях против "кафиров" ("неверных") 32-летнему выходцу из Сирии Юсуфу Алаабету аль-Хаджи должны были заплатить 2000 долларов. Об этом он сам рассказал на допросе, попав в плен к ополченцам Армии обороны Карабаха.
Он поведал, что пошёл наёмником на войну, чтобы прокормить пятерых детей. Кроме приличной "зарплаты" сирийцам были обещаны "бонусы" за "хорошую работу". В частности, за каждую отрубленную голову врага сулили по 100 долларов.
Видео допроса сирийца опубликовали несколько Телеграм-каналов, в частности, его показал военкор "КП" Александр Коц.

Фото: скриншот https://t.me/sashakots
Эти слова пленного боевика в очередной раз доказывают, что на стороне Азербайджана воюют сирийцы. Об этом же заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook. Он написал, что его страна обладает "исчерпывающими доказательствами" участия тысяч сирийских наемников в нагорно-карабахском конфликте.
Ранее о том же неоднократно заявляли российские спецслужбы, а также президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сирии Башар Асад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
01 ноября 2020, 21:05
"Делают своё дело": Додон прокомментировал провокации на участке в Варнице
01 ноября 2020, 22:00
Директор итальянского СМИ рассказал о преступлениях министра внутренних дел ПНС Ливии
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месс...
01 ноября 2020, 22:00
Директор итальянского СМИ рассказал о преступлениях министра внутренних дел ПНС Ливии
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
02 ноября 2020, 00:40
«Защита и мобильность»: на что способна модернизированная машина пехоты БМП-2М с моду...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
29 октября 2020, 16:05
Полиция в США испугалась толпы грабителей, куда в одиночку кинулся русский - чтобы отбить своё
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.