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Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры

15 ноября 2021, 21:50  •  178 • Политика
Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям Украины. Эксперты рассказали, какой сигнал Москва посылает Киеву и как это меняет расклад сил в регионе.
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Донбасса. По мнению экспертов, Москва таким образом посылает Киеву очень чёткий сигнал.
Речь идёт об указе Путина, согласно которому правительство России должно будет в качестве исключения признать органы и организации, действующие на неподконтрольных Киеву территориях, и предоставить гумпомощь. Но политолог Марат Баширов считает, что у документа имеется и другая задача.
Ясное предупреждение о том, что не стоит Киеву рисковать с военными операциями: где гуманитарная, там и иная поддержка может быть оказана,
- отметил эксперт в своём Telegram-канале "Политджойстик".
В свою очередь военкор Семён Пегов ещё в начале ноября намекал на то, что скоро может появиться указ президента России, который приведёт к "крайне любопытным изменениям" в регионе. О готовящемся документе журналисту рассказали его источники в Кремле.
Также появлению судьбоносного указа предшествовала поездка депутата Госдумы Александра Бородая в Донецк с гуманитарной миссией. Главной целью визита была названа помощь жителям Донбасса по преодолению проблем, связанных с боевыми действиями. Поездка пришлась как раз на разгар кризиса с применением украинскими военными турецких беспилотников "Байрактар" в Донбассе.
Россия продолжает выводить Киев из игры, применяя лишь мягкую силу. Донецкая и Луганская народные республики получают независимость в полной мере и становятся самостоятельными игроками, способными конкурировать с любой страной мира, по крайней мере, в части контрактов с Россией. А это уже дорогого стоит.

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